Corey Taylor: „Ein Akustikalbum ist zu einfach für mich.“

Foto: Pamela Littky. All rights reserved.

Corey Taylor hat zuletzt sein zweites Soloalbum fertiggestellt. CMF2 erscheint am 15. September. Nun hat der Slipknot-Frontmann über seine Songwriting-Arbeitsweise gesprochen. Demnach komponiert der 49-Jährige den Großteil seiner Lieder auf einer Akustikklampfe. Das heißt jedoch nicht, dass er gerne mal ein Akustikalbum aufnehmen würde. Das wäre ihm viel zu langweilig, wie er im Interview mit dem britischen „Metal Hammer“ verrät.

Keine Schwierigkeit

„So ziemlich alles, das ich schreibe, beginnt akustisch“, plaudert Corey Taylor aus. „Sogar das wirklich harte Zeug mit Riffs. Ich weiß: Wenn ich es schaffe, dass es auf einer Akustikgitarre gut klingt, wird es super auf einer elektrischen Gitarre klingen. Ich könnte ein ganzes Album an einem Tag schreiben. Nur finde ich es überhaupt nicht inspirierend. Deswegen habe ich wahrscheinlich noch kein ganzes Akustikalbum geschrieben. Ich könnte es so schnell machen, es ist keine Herausforderung.“

Darüber hinaus sprach Corey Taylor auch über CMF2. Von seinem Zweitwerk scheint der US-Amerikaner eine Menge zu halten und vergleicht einen der Songs darauf sogar mit U2. „Die Bandbreite ist jetzt so weit, denn wir haben so viel verschiedenes Zeug angeschnitten. Es gibt total harten Riff-Kram, Hardcore-Punk und einen Klaviersong, der auf THE JOSHUA TREE [dem 1987er-Album von U2 — Anm.d.A.] sein könnte. Mir ist alles egal. Wir fordern die Leute — und niemand macht das mehr. Alles ist ein verdammter Klingelton — mit Ausnahme von vielleicht zehn Prozent der Bands da draußen. Aber wenn man seine Hörer nicht fordert, kann man auch genauso gut Burger braten.“

