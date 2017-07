Corey Taylor vs. Nickelback: Schmähgesänge von Fans bei Stone Sour-Konzert

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Die Beleidigungen von Chad Kroeger in Richtung Stone Sour und Slipknot sind uns noch im Gedächtnis, ebenso Corey Taylors teilweise gelassenen Reaktionen darauf. Was nun jedoch am 16.07.2017 während des Stone Sour-Konzerts beim Chicago Open Air vorgefallen ist, ist einfach nur noch… höchst amüsant. Zwischen einigen Songs skandierten Fan-Chöre “Fuck Nickelback!” – Taylor nannte die Zuschauer lachend “fucking insane” und kündigte “keinen Hit-Song” an: