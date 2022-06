Corona: Metallica sagen Auftritt beim Frauenfeld Rocks ab

Metallica hätten eigentlich am heutigen Mittwoch, den 29.6. als Headliner beim „Frauenfeld Rocks“ aufspielen sollen. Doch daraus wird leider nichts. Denn ein Mitglied aus dem Team von Metallica wurde positiv auf Corona getestet. Daher mussten James Hetfield und Co. das Gastspiel in der Schweiz absagen. Und zwar wie es aussieht, ersatzlos. Denn auf einen Nachholtermin konnten sich alle Beteiligten vorerst nicht einigen.

Leider positiv

„Schweren Herzens müssen wir verkünden, dass wir heute nicht beim Frauenfeld Rocks in der Schweiz auftauchen werden“, beginnen Metallica ihr Statement. „Denn leider wurde ein Mitglied der Metallica-Familie positiv auf COVID-19 getestet. Es tut uns mehr als leid, diejenigen von euch zu enttäuschen, die geplant hatten, zu dieser Show zu gehen. Wir hatten die Absicht, so bald wie möglich ein Konzert in der Schweiz neu anzusetzen. Jedoch wurde in nächtlichen Gesprächen mit den örtlichen Veranstaltern traurigerweise klar, dass dies Terminpläne und Spielstätten für den Rest dieses Jahres sowie für nächstes Jahr nicht hergeben.“

Die Metallica-Fans in der Schweiz dürften darüber schwer enttäuscht sein. Wer sein komplettes Geld zurück will, kann dies auf Ticketmaster.ch beantragen. Die restlichen Bands des „Frauenfeld Rocks“ werden jedoch auftreten. Und jetzt kommt der Clou: Wer sich Five Finger Death Punch, Sabaton, Eluveitie, Fever 333 und Chaoseum anschauen wird, erhält vor Ort eine Erstattung von 50 Schweizer Franken (49,95 Euro). Es dürfte sich folglich lohnen, sein Ticket nicht zurückgeben.

