Corpsegrinder veröffentlicht knuffiges Musikvideo zu ‘Bottom Dweller’

Foto: Screenshot via YouTube, The Jasta Show. All rights reserved.

Ob mit Cannibal Corpse oder als Solo-Act ist George „Corpsegrinder“ Fisher nicht gerade für seinen künstlerischen Sanftmut bekannt. Explizite Vulgär- und Gewaltsprache zählen zu den stilistischen Mitteln, die sowohl die lyrische als auch die visuelle Darstellung seiner Musik maßgeblich prägen. Mit seiner kürzlich veröffentlichten Single ‘Bottom Dweller’ springt Corpsegrinder zwar ebenfalls auf den Zug des Gore auf, allerdings auf irgendwie… bezaubernde Art, wie das zugehörige Musikvideo zeigt.

In dem vollständig animierten Video sieht man den guten alten Corpsegrinder zockend in einer Arcade-Spielhalle. Dabei gewinnt er einen Stoffbären, den er beim Verlassen der Halle in seiner Jeanstasche ausführt – nur um festzustellen, dass draußen unterdessen eine Zombie-Apokalypse wütet. Fisher bahnt sich den Weg durch die Horden und findet schließlich eine Familie, die sich vor den menschenhungrigen Untoten versteckt. Schließlich überreicht er seine neueste Errungenschaft, den Teddybären, an das Kind der Familie, das ihn daraufhin in den Arm nimmt. Mal wieder also: ziemlich brutal, doch irgendwie herzerwärmend. Wir lieben es.

