Cradle Of Filth: Musikvideo zu ‘Heartbreak And Seance’ online – Album ab sofort vorbestellbar

Die legendären britischen Extreme-Metaller Cradle Of Filth haben das Musikvideo zur ersten Single ihres zwölften Studioalbums CRYPTORIANA – THE SEDUCTIVENESS OF DECAY veröffentlicht. Das Album ist ab sofort vorbestellbar.

Seht hier das Musikvideo zu ‘Heartbreak And Seance’:

‘Heartbreak And Seance’ kann ab sofort als Instant Grat Track auf allen gängigen Downloadplattformen erworben werden, siehe hier. CRYPTORIANA – THE SEDUCTIVENESS OF DECAY erscheint am 22. September über Nuclear Blast und wird in verschiedenen Formaten/Editionen erhältlich sein.

Artūrs Bērziņš ist das Mastermind hinter dem Artwork, der Fotografie sowie der Videografie des neuen Albums und am besten für seine neo-symbolische Rastergrafiken und Ölgemälde sowie die postmoderne interpretation klassischer Mythen bekannt. Er wird als “heiliges Monster der lettischen Postmoderne” bezeichnet.

CRYPTORIANA – THE SEDUCTIVENESS OF DECAY wurde in den Grindstone Studios in Suffolk von Scott Atkins aufgenommen, der zuvor schon an einigen Cradle Of Filth-Alben gearbeitet hatte. Dani Filth selbst wohnte dem Mix ebenfalls bei.