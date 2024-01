Cradle Of Filth: Stand der Zusammenarbeit mit Ed Sheeran

Foto: James Sharrock + Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images. All rights reserved.

Seit der Ankündigung ihrer Kooperation gilt die geplante Zusammenarbeit von Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth und Ed Sheeran als kontroverses Vorhaben in der Metal-Welt. Und obwohl besagtes Projekt in der Vergangenheit immer mal wieder Gegenstand der Diskussion war, schien eine Veröffentlichung noch nicht in Sicht. In einem Interview, das auf dem YouTube-Kanal Pełna Kulturka zu sehen ist, brachte Dani Filth das Thema nun erneut zur Sprache – und erklärte, wie lange Fans sich noch gedulden müssen.

(K)ein Ende in Sicht?

„Wir haben im Juli angefangen, aber wir waren sehr beschäftigt", sagte Dani. „Wir haben viele Festivals im Sommer gespielt und […] nahmen uns eine kleine Auszeit. Anschließend haben wir uns ein paar Wochen zusammengesetzt und das Projekt in Angriff genommen. Dann war ich zwölf Wochen weg, um in L.A. Aufnahmen zu machen. Cradle Of Filth spielten in Südamerika, wir machten eine komplette Amerika-Tour als Co-Headliner mit Devildriver. […] Unser Produzent bekam ein Baby. Wir waren also erst wirklich seit November wieder zurück. […] Das Album wird etwas mehr Zeit als gewöhnlich benötigen, aber wir hoffen, es bis Ende des Jahres veröffentlichen zu können.

Es wird ein großes Album für uns. Ich bin sehr aufgeregt. Im Moment befindet es sich in der Entwicklungsphase, wir sind sehr kreativ. Ich bleibe zu Hause. Ich bin letzte Woche gerade aus Frankreich zurückgekommen, wo ich mit meiner Freundin über Neujahr zu Besuch war. Und jetzt bin ich einfach allein in meiner Festung der Einsamkeit zu Hause, werde kreativ sein und bereite mich auf das Album und die anschließende Tournee vor.“

Auch auf dem sich in Arbeit befindenden Studioalbum von Cradle Of Filth soll es unterdessen „Überraschungen" geben, wie Dani erklärte: „Wir haben einen Song, bei dem Ed Sheeran zu Gast ist. Er wird auf dem Album sein. Einige Leute haben ihn gehört und waren begeistert. Aber es ist, was man sich vorstellt – es ist Cradle Of Filth und es ist Ed Sheeran. […] Ich denke, das Album wird viele Leute überraschen."

