My Dying Bride sind mit THE GHOST OF ORION Soundcheck-Sieger und konnten Demons & Wizards, Neaera und Psychotic Waltz auf die Plätze verweisen.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Märzausgabe: My Dying Bride! Das Album des Monats im März 2020 stellen My Dying Bride mit THE GHOST OF ORION! Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,00 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. (Hier geht’s zum Track-by-Track) >> Lest hier das komplette Review zu THE GHOST OF ORION << Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zu THE GHOST OF ORION von My Dying Bride: Robert Müller Auch in jetzt 30 Jahren als Band haben My Dying Bride kein einziges schlechtes Album gemacht. Im Gegenteil: Auf THE GHOST…