Das Album des Monats 11/21: Mastodon HUSHED AND GRIM

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Novemberausgabe: HUSHED AND GRIM von Mastodon!



Das Album des Monats November 2021 stellen Mastodon. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,27 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

IN THE COURT OF THE DRAGON bei Amazon