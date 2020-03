Das Editorial im April 2020: Zukunft ist gut für uns alle

Heaven Shall Burn und METAL HAMMER im weltexklusiven Doppelpack: Die MAXIMUM SACRIFICE-CD erscheint bereits am 11. März 2020.

Am 20. März 2020 veröffentlichen Heaven Shall Burn mit OF TRUTH AND SACRIFICE über Century Media ihr neuntes Studioalbum. Als Vorgeschmack kann man sich bereits zwei Videos zu drei Singles gönnen (siehe weiter unten). Zudem könnt ihr hier weitere Höreindrücke nachlesen. Heaven Shall Burn-Fans und Raritätensammler aufgepasst! Ein Muss für alle Heaven Shall Burn-Fans: Nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe gibt es das exklusive Heaven Shall Burn-Album MAXIMUM SACRIFICE. Zwei Songs findet ihr ausschließlich auf dieser CD – außerdem hier zuerst brandneue Nummern und exklusive Alternativ-Mixe vom bald erscheinenden Album OF TRUTH AND SACRIFICE und ungehörte Live-Tracks der unaufhaltsamen…