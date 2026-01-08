Toggle menu

Das Metal-Jahr 2006: 3 essentielle Alben feiern 20. Jubiläum

Slayer, 1986.
Slayer, 1986.
Foto: Getty Images, Chris Walter. All rights reserved.
von
METAL HAMMER blickt zurück auf drei Alben, die vor 20 Jahren erschienen und für die jeweiligen Bands künstlerische Höhepunkte sind.
Natürlich erschienen 2006 deutlich mehr als bloß drei prägende Metal-Alben. METAL HAMMER hat einige der bedeutendsten Werke des Jahres zusammengetragen und sie im Licht der jeweiligen Entstehungsumstände und Bandgeschichten beleuchtet. Eine Auswahl von Alben, die wichtige Meilensteine in der jeweiligen Diskografie markieren.

Slayer CHRIST ILLUSION

Slayer_CHRIST ILLUSION

Mit CHRIST ILLUSION finden sich Slayer erstmals seit SEASONS IN THE ABYSS (1990) wieder in Originalbesetzung zusammen. Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman und Dave Lombardo knüpfen bewusst an ihre klassische Thrash Metal-Phase an und setzen auf hohe Geschwindigkeit, aggressive Riffs und kompromisslose Härte. Lyrisch wettert die Band gegen religiösen Fanatismus und politische Verblendung; besonders ‘Jihad’ verarbeitet die Ereignisse des 11. Septembers. Die konsequente Rückbesinnung auf alte Stärken überzeugt Fans wie Kritiker gleichermaßen. CHRIST ILLUSION gilt bis heute vielen als bestes Album von Slayer seit der Jahrtausendwende.

Tool 10,000 DAYS

Tool_10000 DAYS

Mit 10.000 DAYS setzen Tool ihren eigenwilligen Weg zwischen Progressive Metal, Alternative und spiritueller Tiefenschärfe konsequent fort. Komplexe Rhythmen, verschachtelte Songstrukturen und hypnotische Grooves treffen auf eine dichte, oft meditative Atmosphäre. Inhaltlich kreist das Album um Vergänglichkeit, Glauben und persönliche Verlustverarbeitung. Besonders eindrucksvoll: Der zweiteilige Titelsong — ‘Wings For Marie (Pt. 1)’ und ‘10.000 Days (Wings Pt. 2)’ — ist eine Hommage von Frontmann Maynard James Keenan an dessen Mutter. Trotz sperriger Kompositionen feiert 10.000 DAYS enormen kommerziellen Erfolg und unterstreicht Tools Sonderstellung als Band, die Anspruch, Emotionalität und Massenwirkung im modernen Metal vereint.

Crack the Skye
Mastodon BLOOD MOUNTAIN

Mastodon_BLOOD MOUNTAIN

Mit BLOOD MOUNTAIN gelingt Mastodon der endgültige Durchbruch als eine der innovativsten Metal-Bands ihrer Generation. Aufbauend auf Sludge- und Progressive Metal-Elementen verbinden die US-Amerikaner technische Komplexität mit wilder Energie und konzeptioneller Geschlossenheit. Thematisch folgt das Album einer surrealen Reise durch Natur, Mythos und Wahnsinn, musikalisch geprägt von verschachtelten Riffs, ungeraden Taktarten und melodischen Höhepunkten. BLOOD MOUNTAIN öffnete Progressive Metal für ein breiteres Publikum und beeinflusste nachhaltig zahlreiche moderne Metal- und Post-Metal-Bands. Und es ist ein Vorbote: Mastodon spitzen die Stilistiken auf ihrem Opus magnum — dem noch komplexeren CRACK THE SKYE (2009) — zu.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

