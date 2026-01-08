Natürlich erschienen 2006 deutlich mehr als bloß drei prägende Metal-Alben. METAL HAMMER hat einige der bedeutendsten Werke des Jahres zusammengetragen und sie im Licht der jeweiligen Entstehungsumstände und Bandgeschichten beleuchtet. Eine Auswahl von Alben, die wichtige Meilensteine in der jeweiligen Diskografie markieren.
Slayer CHRIST ILLUSION
Mit CHRIST ILLUSION finden sich Slayer erstmals seit SEASONS IN THE ABYSS (1990) wieder in Originalbesetzung zusammen. Tom Araya, Kerry King, Jeff Hanneman und Dave Lombardo knüpfen bewusst an ihre klassische Thrash Metal-Phase an und setzen auf hohe Geschwindigkeit, aggressive Riffs und kompromisslose Härte. Lyrisch wettert die Band gegen religiösen Fanatismus und politische Verblendung; besonders ‘Jihad’ verarbeitet die Ereignisse des 11. Septembers. Die konsequente Rückbesinnung auf alte Stärken überzeugt Fans wie Kritiker gleichermaßen. CHRIST ILLUSION gilt bis heute vielen als bestes Album von Slayer seit der Jahrtausendwende.
Mit 10.000 DAYS setzen Tool ihren eigenwilligen Weg zwischen Progressive Metal, Alternative und spiritueller Tiefenschärfe konsequent fort. Komplexe Rhythmen, verschachtelte Songstrukturen und hypnotische Grooves treffen auf eine dichte, oft meditative Atmosphäre. Inhaltlich kreist das Album um Vergänglichkeit, Glauben und persönliche Verlustverarbeitung. Besonders eindrucksvoll: Der zweiteilige Titelsong — ‘Wings For Marie (Pt. 1)’ und ‘10.000 Days (Wings Pt. 2)’ — ist eine Hommage von Frontmann Maynard James Keenan an dessen Mutter. Trotz sperriger Kompositionen feiert 10.000 DAYS enormen kommerziellen Erfolg und unterstreicht Tools Sonderstellung als Band, die Anspruch, Emotionalität und Massenwirkung im modernen Metal vereint.
Mit BLOOD MOUNTAIN gelingt Mastodon der endgültige Durchbruch als eine der innovativsten Metal-Bands ihrer Generation. Aufbauend auf Sludge- und Progressive Metal-Elementen verbinden die US-Amerikaner technische Komplexität mit wilder Energie und konzeptioneller Geschlossenheit. Thematisch folgt das Album einer surrealen Reise durch Natur, Mythos und Wahnsinn, musikalisch geprägt von verschachtelten Riffs, ungeraden Taktarten und melodischen Höhepunkten. BLOOD MOUNTAIN öffnete Progressive Metal für ein breiteres Publikum und beeinflusste nachhaltig zahlreiche moderne Metal- und Post-Metal-Bands. Und es ist ein Vorbote: Mastodon spitzen die Stilistiken auf ihrem Opus magnum — dem noch komplexeren CRACK THE SKYE (2009) — zu.
— Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach.Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.
Kam Lee (Massacre): Slayer haben den Death Metal erfunden
Für Kam Lee liegt der Ursprung des Death Metal in der Musik von Slayer — genauer gesagt: In einem ganz bestimmten Element.
Gemeinhin gilt SEVEN CHURCHES (1985) von Possessed als Startpunkt für die Entstehung des Death Metal. Massacre-Sänger und Ex-Death-Schlagzeuger Kam Lee hat dazu offenbar eine andere Meinung. Laut ihm stammen die Grundzüge des Genres aus der Feder von Slayer wie er im Beyond The Massacre-Podcast erklärte. Zurück zu den Wurzeln „Ich habe kürzlich ein Interview mit Alex Webster von Cannibal Corpse gesehen, in dem er sagte, dass der gesamte frühe Death Metal aus dem Umfeld von Slayer stammt. Und das stimmt — absolut. Wer das leugnet, ist ein absolutes Arschloch. Es ist die Wahrheit“, betonte Lee. „Slayer sind Slayer, weil es…