Das Nürnberger Christkind hört Metal

Foto: PR, JONATHAN WEINER. All rights reserved.
von
Nora Falk, das Mädchen in der diesjährigen Christkind-Rolle in Nürnberg, hört zum Runterkommen am liebsten Slipknot.
Deutschland ist in Sachen Weihnachtswahnsinn bekanntlich ganz weit vorne – in den Städten kann man sich vor Weihnachtsmärkten kaum retten. Die Stadt Nürnberg erhebt das Spektakel auf ein weiteres Level: Hier wird alle zwei Jahre eine Botschafterin gewählt, die vier Wochen lang das Christkind verkörpern soll. Und das diesjährige Christkind Nora Falk beweist Geschmack: Um in der stressigen Vorweihnachtszeit zu entspannen, hört sie Metal.

Metal-Christkind

Das Christkind muss immer lächeln und freundlich sein – das kann anstrengend sein. In ihrer Pause hört die 16-jährige Nora Metal, um herunterzukommen. Ihre Mutter sagt: „Sie hat eine tolle Playlist zusammengestellt: viele Lieder von Slipknot, falls die Aufregung kommt, damit sie sich selbst beruhigen kann.“

Das Amt des Nürnberger Christkindes gibt es seit 1933 und wird seit 1969 nicht mehr von einer Schauspielerin, sondern von einem Nürnberger Mädchen verkörpert, das stets für zwei Jahre in dieses Ehrenamt gewählt wird. Dafür muss es mindestens 16 Jahre alt sein.

Ehrenamt statt Schulunterricht

Zu den Aufgaben des Christkinds gehört die Eröffnungsrede des Nürnberger Christkindlesmarkt und zahlreiche Besuche in sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Seniorenheimen und Obdachlosenunterkünften. Damit das zu schaffen ist, wird Nora für die vier Wochen der Adventszeit vom Schulunterricht freigestellt.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Christkindlesmarkt Metal Nürnberg Nürnberger Christkind slipknot Weihnachten Weihnachtsmarkt
