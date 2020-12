Metal-Geschenktipps zu Weihnachten

Weihnachten – Zeit des Schenkens, des zwangvollen Miteinanders und Einmal-Im-Jahr-Nett-Zueinander-Seins. Für diese wundervolle Phase zum Ende eines jeden Jahres stellen sich Millionen von Menschen die Frage: Welch originellen, individuellen Kram bekomme ich diesmal bloß zusammen, um alle, die von mir beschenkt werden müssen, zu beglücken?

Metal-Weihnachten

In Zeiten des Internet und großer wie kleiner spezialisierter Versandhandel-Websites hat sich dieses Problem arg verkleinert, denn für jeden noch so abseitigen Käse finden sich Shops. Wir haben uns ein bisschen für euch umgesehen.

W:O:A X-Mas Collection

Ob nun das neue Krampus Shirt (für die unartigen Metaller), Weihnachtsbaum Anhänger, den neuen TOWER Adventskalender mit hochwertiger Lindt Schokolade bis hin zu Kerzen und Geschenkpapier ist alles dabei, was das Metallerherz begehrt!

Doctor Dick

Im Doctor Dick-Shop von Till Lindemann findet ihr alles vom T-Shirt bis zum ausgefallenen Sammlerstück. Socken, Shirts, Caps und Golden Showers sind für alle da. Und nie vergessen: „Don’t eat the yellow snow.“

Kaffee & Tee

Für Freunde warmgetränklicher Genüsse haben Kreator, Lamb Of God und Cradle Of Filth die passenden Gustos entwickelt. Der in Kooperation mit Nightflyer Roastworks entwickelte Lamb Of God-Kaffee „Memento Mori“ aus in El Salvador gewachsenen Bohnen wurde in Charlotte, North Carolina, geröstet.

In Kooperation mit der Berliner Firma The Barn haben Kreator ihre Röstung entwickelt. Die Band-eigene Sorte „Black Sunrise“ stammt aus Brasilien und soll weich sowie schokoladig schmecken.

Die britischen Black-Metaller Cradle Of Filth begaben sich ebenfalls in die Welt der Genüsse. Mit keckem Wortwitz werden die beiden Cradle Of Filth-Tees unter dem Banner „Cruel Tea Brought Thee Orchids“ vorgestellt. Eine Anspielung an den 1998er-CRUELTY AND THE BEAST-Track ‘Cruelty Brought Thee Orchids’. Die Sorten der Black-Metaller nennen sich passenderweise „Dark Blood“ und „Sweetest Maleficia“.

Nudeln, Gewürze & Süßes

Hatebreed-Sänger Jamey Jasta brachte jüngst seine eigene Pasta auf den Markt und taufte sie – wie könnte es anders sein – auf den Namen „Jasta Pasta“. Der Musiker plant, verschiedene Sorten der Nudelteigware herauszubringen. Bereits erhätlich ist die „Perseverance Penne“, die ihren Namen vom zweiten Hatebreed-Album PERSEVERANCE (2002) hat.

Motörhead „White Line Fever“: Weißer BBQ Rub mit Zitrone, weißem Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel und Ingwer. 140 Gramm, vegan, Dosierung nach Geschmack. Passend zu Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, Schweinefleisch und Steaks. Erfrischend anders und Sucht erzeugend! „White Line Fever“ ist ein BBQ Rub mit Zitrone, weißem Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel und Ingwer. Perfekt für Geflügel, Fisch und Meeresfrüchte, Schweinefleisch und Steaks.

Nach dem Essen ist etwas zum Naschen immer gerne gesehen. Abhilfe schaffen Rammstein mit ihren „Wilder Wein“-Sweeties. Drei Päckchen à 200g schwarzer Weingummi in Form des Rammstein Logos. Geschmack: Wein und Beeren.

Nach dem Essen…

… Hände waschen. Und das macht ihr am besten mit CorpsePain Seife. Die handgemachten Reinigungsutensilien gibt es unter anderem mit Motiven von Abbath, King Diamond, Dead und Euronymous, Seregor (Carach Angren), King Ov Hell und Cradle Of Filth.

Digestif

Frisch gesäubert, verlangt die Kehle nach perlendem Quell. Zuerst mal ein Schnäpschen für den Magen, am besten genossen aus diesem Judas Priest-Schnapsglas mit den Illustrationen aus dem BRITISH STEEL-Album. Aus feinstem Kunstharz gegossen, fachmännisch handbemalt und mit Edelstahleinsatz für einfache Reinigung.

Für Freunde der herberen Genüsse bietet sich der Five Finger Death Punch-Bierkrug an. Der handbemalte, 0.85kg schwere temporäre Gerstensaftbehälter mit detailliertem Logo-/Maskottchen-Design hat einen herausnehmbaren Edelstahleinsatz.

Wem eher der Sinn nach Saft aus vergorenen Trauben steht, greift gewiss gerne zum Wein von Slayer. Der REIGN IN BLOOD Red Cabernet Sauvignon (2016) hat 13% Vol. und kommt in einer 0,75 l Flasche.

Spieleabend

Derart gut mit Alkoholika versorgt, gehen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Also runter von der Couch und rauf auf den Thorshammer-Teppich. Dieser Bodenbelag hat einen Durchmesser von 90 cm und eine rutschfeste Schaumrückseite. Die Frontseite ist mit Thorshammer, verschiedenen Runen sowie Wotans Knoten verziert.

Alle schön an ihrem Platz? Dann kann es losgehen – auf dem Boden lässt sich bekanntlich am besten spielen. Und was spielt man Ende 2020? Natürlich das Metallica-Monopoly. Statt Straßen(züge) können die Spieler Städte auf allen sieben Kontinenten ergattern und mit Konzerthallen und Stadien bebauen. Die Geldscheine in dieser Monopoly-Ausgabe heißen „Metalli-bucks“. Wer auf den Feldern „Carpe Diem“ oder „Shortest Straw“ (Gemeinschafts- oder Ereignisfeld) landet, erhält zum Beispiel Drumsticks, Gitarrenplektren, einen besonderen Pass oder bekommt Park- beziehungsweise Bühnenreparaturgebühren aufgebrummt.

Die verlorene Zeit

Ein Blick auf die Uhr verrät, dass sich verrinnende Stunden nie mehr aufholen oder zurückdrehen lassen, die Taschenuhr von Guns N‘ Roses hingegen schon. Das Gehäuse aus Metalllegierung hat einen Durchmesser von 36 mm mit einem gravierten antiken Bronze-Effekt, mit passender Kette (66 cm x 2 mm).

Und spätestens, wenn die Thorshammer-Wanduhr zur späten Nachtstunde schlägt, wissen wir: Es ist an der Zeit für die Falle. Das Zeitzählgerät in Form von Mjölnir in Steinoptik ist circa 35 cm hoch und circa 30 cm breit.

Nächtliches Vergnügen

Auch der schönste Abend ist irgendwann zu Ende, also schnell ins Schlafgemach und sich beim Anblick auf das Bett erfreuen. Die Wendebettwäsche mit zwei Kissenbezügen ist aber nicht nur zum Anschauen da. Decke: 200 x 135 Zentimeter, Kissen 1: 80 x 80 Zentimeter, Kissen 2: 75 x 50 Zentimeter.

Für die richtige Stimmung im Raum der tausend Träume sorgen natürlich neben Kerzen auch ein angenehmer Geruch. Der Magic Circle-Duftöl Verbrenner sorgt für beides. Der Kreis der drei Figuren ist circa 16 cm hoch, hat einen Durchmesser von circa 14 cm und wird mit einer Kerze geliefert.

Die Folgen

Bettwäsche, Kerzenlicht und Odeur hatten Folgen? Dann empfiehlt sich direkt der Griff zum Toxic Booty Onesie von System Of A Down. Drei Druckknöpfe verhindern das versehentliche Herausglitschen.

Ab jetzt also nur noch draußen rauchen. Das wird aber nur dann nicht lästig, wenn man die praktische AC/DC-Stehtischtonne im Garten stehen hat. Allerdings sollte man kein Feuer darin entfachen. Maße: 107 cm hoch (inkl. Tischplatte), Durchmesser Tonne: 58 cm. Durchmesser Tischplatte: 80 cm, Gewicht: circa 40 Kilo.

In den kühleren bis kalten Monaten bieten sich für die Tonnen-Events zudem dickere Bekleidungsstücke an. Die passende Bommelmütze mit Ghost-Logo umkuschelt den Schädel, und für die Pfoten bieten sich die Kurzfingerhandschuhe mit Slipknot-Logo wärmstens an.

