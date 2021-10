Dave Grohl leiht Greyhawk-Basser seinen Thron

Für seine jüngste Aktion kann man Dave Grohl der Foo Fighters nur loben und lieben. Kürzlich erst erklärt der Musiker, dass er dem Bassisten einer Old School Metal-Band aus Seattle, Greyhawk, seinen Metal-Thron ausleihen möchte, der ihm während seiner Beinverletzung im Jahr 2015 und in den darauffolgenden Monaten half, weiterhin auftreten zu können. Der Bassist, Darin Wall, erlitt Anfang Oktober 2021 eine Schussverletzung nach einem Auftritt.

Zum Hintergrund des Vorfalls

Empfehlung der Redaktion Dave Grohl stieg beinahe bei Gwar ein Thrash Metal Foo Fighters-Chef Dave Grohl in einem MonsterKostüm hinterm Schlagzeug bei Gwar: lustige Vorstellung. Leider ist es nicht dazu gekommen. Anfang des Monats geriet Darin Wall mit einem gewissen Ethan Byrd vor dem Veranstaltungsort The Shredder in Boise, Idaho, aneinander. Offenbar begann Byrd in den frühen Morgenstunden nach dem Konzert, sich gegenüber Konzertbesuchern und Personal aggressiv zu verhalten. Schließlich begann er, mit Fingerpistolen in die Lokation zu zielen und das Erschießen von Menschen vorzutäuschen. Wall und seinen Kollegen kam dieses Verhalten verständlicherweise seltsam vor und sie beschlossen, dafür zu sorgen, den Herren nicht mehr in die Konzerthalle hineinzulassen.

Daraufhin ging Byrd offenbar zu seinem Auto und kehrte mit einer Schusswaffe zurück. Wall reagierte, indem er gegen Byrds Bein trat, und die beiden begannen zu kämpfen. „Ich sah, wie er hinter seinen Rücken griff und die Waffe nahm“, erzählte Wall. „Da bin ich eingeschritten. Mir gingen keine anderen Optionen durch den Kopf. Die Waffe befand sich in seiner Hosentasche. Er schoss durch die Hose hindurch und traf mich am Oberschenkel.“

In einem Radio-Interview mit Consequence Of Sound scherzte Wall später darüber, fortan den Thron zu benutzen, den Dave Grohl verwendete, nachdem er sich in Schweden das Bein brach. Kurz darauf erhielt dieser einen unerwarteten Telefonanruf. „Grohl rief mich von den MTV VMA-Awards an und sagte: ‚Ich schicke dir diesen Thron auf meine Kosten.‘ Es gibt nur drei Leute, die bisher darauf gesessen haben“, so Wall. „Dave Grohl, Axl Rose von Guns N‘ Roses und ich.“