Corona-Benefiz: Dave Grohl und Billie Joe Armstrong gaben Wohnzimmerkonzert

Normalerweise sieht man Dave Grohl, Billie Joe Armstrong & Co. ihre Songs sonst ja in Arenen und Stadien performen. Nun aber hatten Fans die Chance, die Rockstars, gemeinsam mit anderen A-Klasse-Promis mal im ganz intimen Rahmen ihrer eigenen vier Wände zu erleben.

„The iHeartRadio Living Room Concert For America“

Die grassierende COVID-19-Pandemie sorgt zwar dafür, dass weltweit reihenweise Konzerte und Tourneen abgesagt beziehungsweise verschoben werden müssen. Die Selbstisolation bringt aber eine ungewohnte neue Art von Konzerten hervor: Immer mehr Künstler versüßen ihren Fans mit Performances aus dem eigenen Wohnzimmer oder Studio die Zeit zu Hause.

Nun sorgte der Sender iHeartRadio für den guten Zweck für ein Konzerterlebnis der besonderen Art. Im Rahmen des „The iHeartRadio Living Room Concert For America" traten internationale Top-Acts wie Dave Grohl von Foo Fighters, Billie Joe Armstrong von Green Day, Billie Eilish, Mariah Carey, Backstreet Boys und Alicia Keys für den guten Zweck auf – zwar ganz intim in ihren Wohnzimmern. Moderiert wurde das Benefiz-Konzert von Sir Elton John. Das Konzert war gleichzeitig ein Aufruf zu Spenden, die an Rettungskräfte im Kampf gegen den Coronavirus gehen sollen.

Dave Grohls Perfomance

Der Foo-Fighters-Chef entschied sich für eines seiner bekanntesten Stücke, das auch thematisch gut passte: ‘My Hero’ war an diesem Abend ein Tribut an jene, für die hier Geld gesammelt werden sollte.

Billie Joe Armstrong mit vierbeiniger Unterstützung

Wie auch Grohl zeigte sich Billie Joe Armstrong mit Akustikgitarre – und gab eine Version des Green-Day-Songs ‘Boulevard Of Broken Dreams’ vom 2004 erschienenen Longplayer AMERICAN IDIOT zum Besten. Einen kurzen Gastslot bekam auch Armstrongs Hund.

Was sonst noch passierte

Billie Eilish lungerte auf einer Couch und sang gemeinsam mit Produzent und Bruder Finneas ihren Hit ‘Bad Guy’, die Backstreet Boys machten einen Song in Konferenz-Schaltung und Elton John moderierte in seiner Küche. Eine Grußbotschaft von Lady Gaga gab’s obendrein – singen wollte sie an diesem Abend jedoch offensichtlich nicht.