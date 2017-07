Dave Mustaine gönnt Megadeth den Grammy nicht

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Dave Mustaine kann mit seiner Metallica-Vergangenheit einfach keinen Frieden schließen und fühlt sich nach wie vor weggeschoben. In einem aktuellen Interview berichtet er wieder von einem “Diss gegen ihn”, den die anderen Metallica-Mitglieder angeschoben hätten.

“Aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwann in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werde. Es kann ja wohl nicht angehen, dass jemand, der einen kompletten Musikstil erfunden hat, nicht dafür gewürdigt wird.”

Weiterlesen Megadeth: „Wir sind stolz darauf, eine Metal-Band zu sein!” Schon im Vorfeld der Grammys war Dave Mustaine glücklich über die Nominierung und betont: „Wir sind stolz, eine Metal-Band zu sein!” Jetzt will Mustaine sogar noch den Grammy, mit dem Megadeth Anfang 2017 (nach zwölf Nominierungen in den letzten 26 Jahren endlich) für die “Best Metal Performance” ausgezeichnet wurde, für sich selbst beanspruchen:

“Schon einen Tag später dachte ich über diesen Grammy nach, und mir war klar: Es wäre wesentlich besser gewesen, er wäre Dave Mustaine statt Megadeth verliehen worden.”

Was wohl seine Band-Kollegen dazu sagen? Und: Will Mustaine nur provozieren, oder ist er latent bockig? Man weiß es nicht. Spaßig ist es jedoch allemal immer wieder, was er von sich gibt.