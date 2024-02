Dave Mustaine: Teemu Mäntysaari ist der Richtige für Megadeth

Foto: Elsie Roymans/Getty Images + Alberto Gandolfo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images. All rights reserved.

Megadeth haben in den letzten zwei Jahren ihre halbe Besetzung ausgetauscht — teils aus eigenem Antrieb, teils unfreiwillig. Das frischeste Mitglied, der von Wintersun bekannte Lead-Gitarrist Teemu Mäntysaari, kam auf Empfehlung seines brasilianischen Vorgängers Kiko Loureiro in die Gruppe, welcher ausstieg, um mehr bei seiner Familie und insbesondere seinen Kindern sein zu können. In einem aktuellen Interview mit A Rádio Rock sprach Band-Gründer Dave Mustaine über den neuen Mann.

„Kiko hat Teemu empfohlen — und Teemu ist einer außergewöhnlicher Gitarrist“, ordnet Dave Mustaine die Lage ein. „Kiko war in Top-Form, als dies geschehen ist. Und offensichtlich waren wir enttäuscht, aber es ist, wie es ist. Es wäre viel schwieriger gewesen, wenn Kiko gesagt hätte: ‚Ich kenne niemanden, ihr seid auf euch allein gestellt.‘ Aber Teemu ist der Richtige für Megadeth. Und Kiko weiß, dass Teemu der Richtige für mich ist. Also hat er uns tatsächlich einen großen Gefallen getan. Und ich liebe ihn und wünsche ihm das Beste für alles, was er tut.“

Darüber hinaus verriet Dave Mustaine noch, dass er Teemu Mäntysaari zum Einstieg ein paar Extra-Hausaufgaben gegeben hat. Dies werde dazu führen, dass Teemu viele Leute glücklich machen wird. „Wir werden ein paar Lieder spielen, die wir lange Zeit nicht gespielt haben. Als Teemu dazukam, dachte ich mir, anstatt ihn diese 30 Songs lernen zu lassen, lasse ich ihn ein paar mehr Stücke lernen. Zwischen 30 und 33 Songs ist schließlich kein großer Unterschied, nicht wahr? Also habe ich ihn gebeten, sich ein paar andere Lieder draufzuschaffen, die Dirk [Verbeuren, Drummer — Anm.d.A.] und James [Lomenzo, Bassist] schon lange spielen wollen. Und die kommen jetzt mit rein, was toll ist.“

