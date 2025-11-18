Toggle menu

Metal Hammer

 Search

David Draiman und Freundin Sarah geben sich das Ja-Wort

Disturbed-Frontmann David Draiman
Disturbed-Frontmann David Draiman
Foto: Warner, Travis Shinn. All rights reserved.
von
Disturbed-Frontmann David Draiman ist verheiratet. Die Hochzeitszeremonie fand am 16. November in Florida statt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Disturbed-Sänger David Draiman ist den Bund der Ehe eingegangen. Am Sonntag, den 16. Dezember, heiratete er in Florida seine Freundin Sarah.

Die Trauung

Draiman kündigte den großen Moment auf den Sozialen Medien an: Am 16. November lud er ein Bild auf Instagram hoch, auf dem er gemeinsam mit Sarah zu sehen ist. Darunter schrieb er: „Ich heirate diese Göttin heute“

Danach folgen unzählige Hochzeitsfotos, sowohl auf Davids als auch auf Sarahs Profil. Sie kommentierte diesen Umstand mit einer ironischen Bildunterschrift: „Das Motto heute ist, den Feed vollzuspammen“

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von David Draiman (@davidmdraiman)

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Sarah Draiman (@sarah_draiman)

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Sarah Draiman (@sarah_draiman)

Die beiden verlobten sich am 9. Mai während eines Konzerts der „The Sickness 25th Anniversary Tour“ in Sacramento in Kalifornien im Kia Forum vor dem letzten Song des Sets, ‘The Light’.

Verlobung live on stage

Die Verlobung fand live auf der Bühne und vor einer vollgepackten Arena statt. Dafür holte David Sarah zu sich auf die Bühne und sagte in sein Mikrofon: „Sarah meine Liebe, du machst mein Leben so viel besser. Du bist das Licht in der Dunkelheit für mich. Ich liebe dich mehr als alles andere, das ich je geliebt habe auf dieser Welt, und es wäre der absolute Höhepunkt meines Lebens und meiner Existenz…“

Dann holte er den Ring aus seiner Tasche, ging in die Knie und fragte: „Sarah Uli, willst du mich heiraten?“ Danach wandte sich Draiman an die Zuschauer: „Falls ihr es nicht gehört habt, sie hat ‚Ja‘ gesagt.“ Hier seht ihr ein Video der Verlobung.

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Im Januar 2024, weniger als ein Jahr, nachdem er sich von seiner Ehefrau nach elf Jahren getrennt hatte, gab David die Beziehung mit Sarah bekannt. Mit Ex-Frau Lena Draiman hat er einen Sohn. Zuletzt feierten Disturbed das 25. Jubiläum ihres Albums THE SICKNESS. Der Tourneeabschluss fand am 28. Oktober in Glasgow statt. Als Tournee-Eröffner in Deutschland mit dabei waren Megadeth.

Die Heirat sind positive Neuigkeiten über Draiman. Während der Tournee hatte sich eine Kontroverse über seine Äußerungen zum Nahost-Konflikt zugespitzt, was in Protesten vor Konzerthallen und der Absage eines Konzerts in Belgien aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ eskalierte. Zuvor waren Bilder im Internet aufgetaucht, auf denen Draiman israelische Bomben signierte.

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Mara Schaaf schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

David Draiman Disturbed Hochzeit Nahost-Konflikt on stage Verlobung
Disturbed reagieren auf Konzertabsage in Belgien
Disturbed: John Moyer, Mike Wengren, David Draiman und Dan Donegan (v.l.)
Vor Kurzem wurde ein Auftritt von Disturbed abgesagt – jedoch nicht von der Band. Nun veröffentlichen Draiman und Co. ein Statement dazu.
Der Bürgermeister von Vorst in Belgien hat ein bevorstehendes Konzert von Disturbed offiziell verboten. Als Grund nannte er Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit, die auf die offene Unterstützung von Frontmann David Draiman für die israelische Armee zurückzuführen seien. Dafür sei insbesondere jenes Bild verantwortlich, auf dem Draiman Bomben signiert. Sicherheitsrisiko Bürgermeister Charles Spapens hatte bereits im September Bedenken geäußert und das Konzert als „moralisch problematisch“ bezeichnet. Dann folgte eine formelle polizeiliche Anordnung zur Absage der Show. Gegenüber dem belgischen Medienunternehmen Belga sagte Spapens: „Angesichts der negativen Einschätzung der Polizei nach einer Risikoanalyse und der Lage des Veranstaltungsorts in einem Wohngebiet…
Weiterlesen
Zur Startseite