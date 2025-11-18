Disturbed-Sänger David Draiman ist den Bund der Ehe eingegangen. Am Sonntag, den 16. Dezember, heiratete er in Florida seine Freundin Sarah.

Die Trauung

Draiman kündigte den großen Moment auf den Sozialen Medien an: Am 16. November lud er ein Bild auf Instagram hoch, auf dem er gemeinsam mit Sarah zu sehen ist. Darunter schrieb er: „Ich heirate diese Göttin heute“

Danach folgen unzählige Hochzeitsfotos, sowohl auf Davids als auch auf Sarahs Profil. Sie kommentierte diesen Umstand mit einer ironischen Bildunterschrift: „Das Motto heute ist, den Feed vollzuspammen“

Die beiden verlobten sich am 9. Mai während eines Konzerts der „The Sickness 25th Anniversary Tour“ in Sacramento in Kalifornien im Kia Forum vor dem letzten Song des Sets, ‘The Light’.

Verlobung live on stage

Die Verlobung fand live auf der Bühne und vor einer vollgepackten Arena statt. Dafür holte David Sarah zu sich auf die Bühne und sagte in sein Mikrofon: „Sarah meine Liebe, du machst mein Leben so viel besser. Du bist das Licht in der Dunkelheit für mich. Ich liebe dich mehr als alles andere, das ich je geliebt habe auf dieser Welt, und es wäre der absolute Höhepunkt meines Lebens und meiner Existenz…“

Dann holte er den Ring aus seiner Tasche, ging in die Knie und fragte: „Sarah Uli, willst du mich heiraten?“ Danach wandte sich Draiman an die Zuschauer: „Falls ihr es nicht gehört habt, sie hat ‚Ja‘ gesagt.“ Hier seht ihr ein Video der Verlobung.

Im Januar 2024, weniger als ein Jahr, nachdem er sich von seiner Ehefrau nach elf Jahren getrennt hatte, gab David die Beziehung mit Sarah bekannt. Mit Ex-Frau Lena Draiman hat er einen Sohn. Zuletzt feierten Disturbed das 25. Jubiläum ihres Albums THE SICKNESS. Der Tourneeabschluss fand am 28. Oktober in Glasgow statt. Als Tournee-Eröffner in Deutschland mit dabei waren Megadeth.

Die Heirat sind positive Neuigkeiten über Draiman. Während der Tournee hatte sich eine Kontroverse über seine Äußerungen zum Nahost-Konflikt zugespitzt, was in Protesten vor Konzerthallen und der Absage eines Konzerts in Belgien aufgrund von „Sicherheitsbedenken“ eskalierte. Zuvor waren Bilder im Internet aufgetaucht, auf denen Draiman israelische Bomben signierte.