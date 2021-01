Dee Snider nimmt gerade neues Studioalbum auf

Dee Snider 2012 bei einer Gesprächsrunde in New York

Der einstige Twisted Sister-Frontmann Dee Snider befindet sich zurzeit im Aufnahmestudio und nimmt sein neues Soloalbum auf. Dies hat der 65-Jährige auf Nachfrage eines Fans bei Twitter offenbart. Dort schrieb er (Original-Tweet siehe unten): „Ich bin aktuell mit meiner Live-Band im Studio und nehme 13 (vielleicht 14) neue Originalsongs für den Nachfolger meiner 2018er-Platte FOR THE LOVE OF METAL auf. Es wird (erneut) von Jamey Jasta produziert und wird diesen Sommer (?) auf Napalm Records erscheinen. Und wieder wird es heavy sein!“

Never change a winning team

Das sind doch tolle Nachrichten, die Dee Snider hier überbringt. Wie der Sänger in seinem Tweet angedeutet hat, hatte Hatebreed-Frontmann Jamey Jasta bereits FOR THE LOVE OF METAL produziert. Gastbeiträge kamen dabei von Howard Jones (ex-Killswitch Engage), Mark Morton (Lamb Of God) sowie Alissa White-Gluz (Arch Enemy). Schon letzten Herbst verriet Dee Snider im Interview bei Full Metal Jackie über die neue Scheibe: „Ich arbeite mit demselben herausragenden Team zusammen, den Bellmore-Brüdern: Charlie [Gitarrist; Kingdom Of Sorrow] und Nickey [Toxic Holocaust]. Nickey spielt Schlagzeug, aber ist auch der Toningenieur und Mischer.

Und Jamey Jasta ist der Produzent und Kurator. Er ist der Torwächter, der Meister. Während wir alle Ideen reinholen, werden sie durch Jamey und seine Ohren gefiltert. Seine Daumen müssen nach oben zeigen, bevor sie es auf die Platte schaffen. Aber wir müssen uns nicht länger fragen, ob diese Sache funktioniert. Ich meine, ich habe diesen Kerlen in dem Sinn vertraut, dass sie Freunde sind, während Jamey mich herausgefordert hat, das Metal-Album zu machen. Ich hatte meine Zweifel. Also haben wir uns am Anfang erst einmal abgetastet. Jetzt, nachdem wir zwei Jahre miteinander gearbeitet haben […], müssen wir keine Zeit mehr damit verschwenden. Das Vertrauen ist da, wir kennen unsere Richtung. Wir wissen, was für Dee Snider und dieses Projekt funktioniert. Und wir gehen einfach mit Volldampf voran.“

