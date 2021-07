Dee Snider verteidigt Dave Ellefson

Dee Snider will in einem aktuellen Interview mit dem The MetalSucks Podcast eine Lanze für Berühmtheiten brechen. Auch sie sind laut dem Sänger ganz normale Menschen, denen Fehler passieren können. Und das muss in den Köpfen vieler Leute ankommen. „Kreative haben per Definition einen Sprung in der Schüssel. Ob sie nun Schauspieler, Darsteller, Autoren, Künstler, Maler oder Comedians werden: Sie brauchen diesen Kanal, um sich auszulassen.

Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Allgemeinheit immer so schockiert ist, wenn solch eine Person etwas Verwerfliches tut. Als Dave Ellefson beim Masturbieren erwischt wurde, nun… Viele von euch machen das doch auch. Und sowieso, er ist ein Musiker. Kein Priester. Man kann von ihm doch nicht erwarten, sich wie ein Priester zu verhalten — das kann man nicht mal von einem Priester erwarten. Doch die Leute sind schockiert", so Dee Snider.

Leichen im Keller

„Ich verstehe auch nicht, warum das Erschaffene des betroffenen Künstlers gleich mit verwerflich gemacht wird. Rein hypothetisch: Käme heraus, dass Michelangelo pädophil gewesen ist, würden wir dann nicht mehr die Sixtinische Kapelle besuchen? Würde sein Werk übermalt werden? Ist es nicht länger herausragende Kunst, nur weil der Maler pädophil war?“, fragt Dee Snider. „Jeder Mensch hat seine Leichen im Keller, auch Künstler und Kreative. Und kommt bei ihnen etwas ans Tageslicht, ist sogleich nicht nur die Person, sondern auch ihr Schaffen betroffen.“