Def Leppard: „Ich werde nie vor dem Krebs kapitulieren.“

Der einstige Malevolent Creation-Sänger Bret Hoffmann hat den Kampf gegen Darmkrebs Stadium IV verloren. Er wurde nur 51 Jahre alt.

Die traurige Nachricht über den Tod von Bret wurde von seiner Ehefrau am Samstag, den 7.7.2018 über Facebook veröffentlicht. "Heute ist der traurigste Tag meines Lebens", schreibt Kimberly Karan Hoffmann. https://www.facebook.com/kimberly.thomas.33633/posts/10209573860062753 Malevolent Creation-Gitarrist Philip Fasciana, der einst Seite an Seite mit Hoffmann stand, schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Ich kann es nicht glaube, dass mein bester Freund und Bruder gestorben ist! 40 Jahre Freundschaft und 30 Jahre gemeinsames Musizieren... Ich habe niemandem jemals so geliebt wie ihn, er war wirklich der beste Freund, den ich jemals hatte und ich werden ihn sehr vermissen. R.I.P. mein Bruder!" https://www.youtube.com/watch?v=-FL0yOVXSdY Auf der von Bret…