Def Leppard: Rick Allen seit Überfall traumatisiert

Foto: Kevin Winter/Getty Images for Live Nation. All rights reserved.

auch interessant

Unerklärliche Attacke in Florida

Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen enthüllte kürzlich in einem Interview in der Jeremy White Show, dass er noch immer mit dem Trauma kämpft, in Florida angegriffen worden zu sein.

Allen, der in Südflorida war, um mit seinen Band-Kollegen von Def Leppard im Seminole Hard Rock Hotel and Casino aufzutreten, wurde im März angegriffen, als er vor dem Four Seasons Hotel in Fort Lauderdale eine Raucherpause einlegte. Ein damals 19-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen – es wurde bisher aber kein Motiv bekanntgegeben.

Die Polizei sagt, der Verdächtige, der ursprünglich hinter einem Lampenpfosten versteckt war, lief mit voller Geschwindigkeit auf Allen zu und rammte den 60-Jährigen. Dabei schlug dieser mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der Verdächtige, der wegen Misshandlung eines älteren oder behinderten Erwachsenen ohne großen Schaden angeklagt war, wurde noch am selben Tag verhaftet.

Auf die Frage, wie es ihm acht Monate nach dem Angriff geht, sagte Allen Jeremy White: „Wenn ich Schritte hinter mir höre, benutze ich heute Schaufenster oder Rückspiegel, um zu sehen, wer hinter mir ist. Es beschäftigt mich also noch immer. Es hat Dinge in mir aufgewirbelt. Aber ich versuche, so gut wie möglich damit umzugehen. Und ich freue mich einfach darauf, zu Hause zu sein und mich damit auseinanderzusetzen.“

Autounfall von Rick Allen war Vorbereitung

Im Mai dieses Jahres gab Rick Allen in der Frühstücks-Show ‘Good Morning America’ sein erstes offizielles Interview zu dem Vorfall:

„Ich hörte Schritte. Und dann sah ich nur diesen dunklen Blitz. Und das Nächste, was ich wusste, war, dass ich auf dem Boden lag. Ich landete auf meinem Hinterteil und dann traf mein Kopf auf dem Pflaster auf. Empfehlung der Redaktion Rick Allen (Def Leppard): So steht es um Mick Mars Glam Metal, Glam Rock, Hard Rock Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen sprach vor Kurzem in einem Podcast über den Gesundheitszustand des Mötley Crüe-Gitarristen Mick Mars. Ich streckte meine Hand in die Luft, weil ich dachte, ich würde wieder angegriffen werden. Und ich sagte einfach: ‚Ich bin keine Bedrohung für dich.‘ Ich glaube nicht, dass er wusste, wer ich war. Aber er muss gesehen haben, dass ich keine Bedrohung war, weil ich ja nur einen Arm habe.“

Allen fuhr fort, dass der Verlust seines linken Arms bei einem Autounfall im Jahr 1984, als er 21 Jahre alt war, ihn besser darauf vorbereitet hat, mit den emotionalen Folgen dieses Angriffs umzugehen.

„Ich erreichte schnell den Punkt, einfach dankbar dafür zu sein, dass ich eine erstaunliche Frau und eine unglaubliche Familie habe“, sagte er. „Ich fing einfach an, einer höheren Macht dafür zu danken, dass ich noch immer hier bin.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.