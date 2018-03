Vor knapp anderthalb Jahren erschien das letzte, zwölfte Korn-Studioalbum THE SERENITY OF SUFFERING (Review siehe hier), womit sich die US-New-Metaller noch voll im erträglichen Rahmen von zwei beziehungsweise drei Jahren Pause zwischen zwei Plattenveröffentlichungen befinden. Aktuell sind die Band-Mitglieder Jonathan Davis, Brian "Head" Welch und James "Munky" Shaffer mit den Dreharbeiten zur Dokumentation ‘Mind Over Matter’ von Regisseur Sébastien Paquet, der bereits die Korn-Doku ‘Reconciliation’ (2013) realisierte, beschäftigt. https://www.facebook.com/MindOverMatterDocu/videos/1473559082754996/ Bei einem aktuellen Screening von ‘Mind Over Matter’ musste Munky als Live-Gast passen, da er sich im Studio befand, um neue Musik für Korn einzuspielen. Dies beweist das Instagram-Posting des Reel…