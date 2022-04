Deftones stellen Ex-Marilyn Manson-Basser Fred Sablan ein

Fred Sablan, der zwischen 2010 und 2014 bei Marilyn Manson am Bass stand, wurde jetzt von den Deftones als Tour-Mitglied rekrutiert. Am 14. April 2022 gab er in Portland bereits sein Live-Debüt mit der Alternative Metal-Gruppe, das gleichzeitig den Start der bis Ende Mai andauernden Frühjahrstournee der Band markierte. Bekanntgaben über eine offizielle Deftones-Mitgliedschaft mit Zukunft existieren noch nicht.

Sablan spielte außerdem bei Chelsea Wolfe, Peter Hook And The Light und ist Mitglied der Punk Rock-Supergroup Heaven’s Blade an der Seite von Youth Code-Sängerin Sara Taylor, Rob Zombie-Bassist Piggy D. (an der Gitarre) und Suicide Silence-Schlagzeuger Alex Lopez.

Sergio Vega, der den Deftones 2009 beigetreten war, bestätigte seinen Ausstieg im März 2022. Dies geschah nur wenige Tage nachdem ein neues Foto der Band ohne ihn bei verschiedenen digitalen Anbietern aufgetaucht war. Damals behauptete der 51-jährige Musiker, man habe ihm vorgegaukelt, dass er irgendwann als festes Mitglied in die Band aufgenommen werden würde, aber das wäre nach zwölf Jahren nie passiert. „Es war klar, dass es für mich keine Möglichkeit zur Weiterentwicklung gab", sagte er.

Vega bedankte sich dennoch bei seinen ehemaligen Deftones-Kollegen. Er fügte hinzu, dass er sich wünschte, er hätte persönlich mit ihnen sprechen können. „Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich all die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, zu schätzen weiß. Das Schreiben, die Auftritte, das Eintauchen in eure Welten…“, vermeldete er. „Ich habe von jedem einzelnen von euch viel gelernt, und als ihr mich aufgenommen habt, habt ihr eine neue Leidenschaft für die Musik geweckt, die ich immer in Ehren halten und mit mir tragen werde. Ihr habt wirklich mein Leben verändert.“