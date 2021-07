Der METAL HAMMER Podcast – Folge 18

Wer hat denn da den Turbo eingelegt? Es sind Thorsten „Zacke“ Zahn und Sebastian Kessler, mit der bislang am schnellsten auf den Punkt kommenden Episode des METAL HAMMER Podcast!

Gibt ja auch gute Gründe, aufgekratzt zu sein: Iron Maiden haben ihr 17. Studioalbum angekündigt! Was von SENJUTSU zu erwarten ist und welche Geheimnisse es im vollgepackten Videoclip zur ersten Single ‘The Writing On The Wall’ zu entdecken gibt, erfahrt ihr hier! Für Freude auf ganz anderem Level sorgen Exodus: Tom Hunting scheint seine Magen-OP gut überstanden zu haben.

Specki T.D. zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Im Personality Talk geht es diesmal auf hohe See , hohe Dächer und hohe Bühnen: Specki T.D. von In Extremo berichtet unter anderem vom Leben auf seinem Wohnschiff (don’t call it Hausboot!), seinem spektakulären Drum-Stunt-Flug zur Eröffnungsfeier der Fußball-EM und von der Rückkehr seiner Band auf die Strandkorbkonzert-Bühnen.

Plus: The Road To Bullhead City! Wir liefern euch das versprochene zweiwöchentliche Update zum größten, vielleicht einzigen Metal-Open Air 2021 in Deutschland frisch aus Wacken.

Diese neuen Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo zur Kritikerbrust: Heavy Water RED BRICK CITY, Lee Aaron RADIO ON!, Eradicator INFLUENCE DENIED, Erdve SAVIGAILA, Agrypnie METAMORPHOSIS, Lantlos WILDHUND und Dee Snider LEAVE A SCAR.

Hörproben der neu erschienen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer Spotify-Playlist „Metal Hammer Podcast – remember where you heard it first.“

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Die nächste Folge erscheint am 06.08.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

