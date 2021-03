Der METAL HAMMER Podcast: Folge 7 über Metal-Bands in der Auflösung – wer überlebt Corona, wen vermissen wir bereits jetzt? Talk-Gast: Axel One (Turbobier, WBTBWB, Berlin Metal TV).

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten "Zacke" Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler. "Hey, auf dem Fass steht ,Marilyn Manson‘ – wollen wir es aufmachen?" – "Ja, super, lass es uns in Fettnäpfchen schütten und sie im ganzen Raum verteilen!" Werdet Zeuge dieser und weiterer guter (?) Ideen in der 7. Episode des…