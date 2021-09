Powerwolf haben im Sommer 2021 ihr neues Album CALL OF THE WILD veröffentlicht. Dazu geht es im Herbst 2022 auf Europatournee.

Powerwolf haben am 14.07.2021 ihr neues Album CALL OF THE WILD veröffentlicht. Nun kündigte die Band auch eine neue Tournee an, die ihm Rahmen der aktuellen Platte stattfinden wird. Die "Wolfsnächte"-Konzertreise musste von 2021 auf 2022 verschoben werden und wird am 11. November im Berliner Velodrom starten. Weiterhin bereisen die Bands Tschechien, Polen, Ungarn, Österreich, die Schweiz, Spanien, Italien, Großbritannien, die Niederlande und Belgien. METAL HAMMER präsentiert: Powerwolf + Dragonforce + Warkings – Wolfsnächte 2022 11.11. Berlin, Velodrom 12.11. München, Zenith 17.11. A-Wien, Gasometer 18.11. Stuttgart, Schleyerhalle 19.11. CH-Zürich, Samsung Hall 25.11. Frankfurt, Jahrhunderthalle 26.11. Oberhausen, König Pilsener Arena 02.12.…