Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner erklärte vor Kurzem, warum der Metallica-Frontmann James Hetfield zu seinen Lieblingsgitarristen zählt.

In Rahmen der Radiosendung „Wired In The Empire“ wurde Judas Priest-Gitarrist Richie Faulkner gefragt, wann er Metallica für sich entdeckte. „Ich glaube, das war in frühen Teenager-Jahren“, sagte der Musiker. „Als ich mich mit härterer Musik beschäftigte, Sachen wie ‘Painkiller’ von Judas Priest.“ Einflussreiches Vorbild „Ich kann mich nicht erinnern, ob ich zuerst MASTER OF PUPPETS oder ... AND JUSTICE FOR ALL hörte. Ich erinnere mich nur an das schwere Zeug von Metallica“, führte Richie weiter aus. „Und natürlich ist [...] James Hetfield für mich einer der fünf besten Gitarristen. Es ist die Art, wie er Riffs bastelt und spielt.…