Die bisher meistverkauften Alben 2018

Das Jahr 2018 ist bereits zur Hälfte vorbei. Nicht ganz pünktlich zur Halbzeit veröffentlichte Billboard eine Top-10-Liste der bisher meistverkauften Rockalben und Songs des Jahres.

Die Auflistungen zeigen, dass sich Rock als Genre immer noch sehr stark auf traditionelle Verkäufe anstatt auf Streamingdienste verlässt.

Five Finger Death Punch stehen mit ihrer Hit-Kollektion von 2017 A DECADE OF DESTRUCTION auf Platz 8 der Top 10 Rock-Album-Gesamtcharts, während ihre aktuelle Studioplatte AND JUSTICE FOR NONE Platz 10 der meistverkauften haptischen Verkäufe einnimmt.

https://www.youtube.com/watch?v=HbaQ9xnoMGQ Video can’t be loaded: Five Finger Death Punch – Sham Pain (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=HbaQ9xnoMGQ)

Meistverkaufte Platten

In dieser Liste befindet sich ebenfalls Metallicas HARDWIRED … TO SELFDESTRUCT (2016), Breaking Benjamins EMBER (Anfang des Jahres veröffentlicht) und Greta Van Fleets FROM THE FIRES (2017).

Imagine Dragons stehen bei fast allen Kategorien an der Spitze mit ihrer neusten LP EVOLVE, die 2017 veröffentlicht wurde. Die Band verfügt derzeit über mehr als 35.000.000 monatliche Zuhörern auf Spotify.

Bemerkenswerte Liedaufführungen schließen unter anderem Bad Wolves Cover von Cranberries ‘Zombies’ und Disturbeds Cover von Simon und Garfunkels ‘The Sound of Silence’ ein. Die komplette Auflistung könnt ihr euch >>hier<< ansehen.