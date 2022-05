Die hässlichsten Cover-Artworks aus dem METAL HAMMER-Forum

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 01.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem The Hellacopters, Gggolddd, Satan und Wolf.

Meshuggah Ein spannungsvolles Wechselspiel zwischen verschiedenen Tempi und den statischen, rhythmischen Singularitäten à la ‘Kaleidoscope’ mit seiner Raumgeometrien verbiegenden Struktur sowie rollenden Sound-Narrativen. ‘The Move Below’ ist das Topbeispiel für Letzteres. (Hier weiterlesen) Evil Invaders Der erste Song ‘Hissing In Crescendo’ hat eine ausschweifende Rhythmus-Passage, endet allerdings abrupt in seinem Höhepunkt. Auf diesen folgt mit ‘Die For Me’ ein behäbiger Einstieg, der hintenraus durch Mitsingfaktor und Doublebass-Gewitter überzeugen kann. Nach dem holprigen Beginn erzeugt die Mischung aus... (Hier weiterlesen) Purgatory Die Gitarren kommen druckvoll und domi­nant, Dreiers Gesang wirkt souverän, aber dennoch natürlich, und die Drums treiben die Songs kräftig,…