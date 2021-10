Die Metal-Alben der Woche vom 01.10. mit KK’s Priest, Asking Alexandria, Ministry u.a.

1 von 9 Asking Alexandria SEE WHAT'S ON THE INSIDE

2 von 9 Duel IN CARNE PERSONA

3 von 9 Full Of Hell GARDEN OF BURNING APPARITIONS

4 von 9 KK's Priest SERMONS OF THE SINNER

5 von 9 Kryptos FORCE OF DANGER

6 von 9 Ministry MORAL HYGIENE

7 von 9 Order THE GOSPEL

8 von 9 Roth NACHTGEBETE

9 von 9 Yes THE QUEST Previous Image Next Image

KK’s Priest

K.K. Downing rifft sich im typischen Sound und in gewohnt-geliebter Manier (mal rasant, mal rockend oder wogend) über das Griffbrett, baut überraschend oft hymnische Iron Maiden-Passagen ein und dokumentiert, dass man auch mit 69 Jahren noch gewitzte Soli komponieren kann. Das Problem ist: Diese Scheibe kommt nie… (Hier weiterlesen)

Offensichtlich schätzte die Fan-Gemeinde den experimentellen Modern Rock- und -Metal-Ansatz jener Scheibe nicht sonderlich. Kreative Konsequenzen? Fast keine. Asking Alexandria klingen immer noch um Welten melodiöser als zu ihren Anfangsjahren, flirten mitunter auch mal mit Pop, verzichten allerdings… (Hier weiterlesen)

Die Hörer bekommen industrielles Geballer in seiner gesamten Bandbreite. So weit, so bekannt. Inhaltlich sind die Tracks auf MORAL HYGIENE von Jourgensens Erkenntnissen aus dem Lockdown geprägt. (Hier weiterlesen)

