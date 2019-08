Die Metal-Alben der Woche vom 02.08. mit Volbeat, Thobbe Englund, Narnia u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 14.06.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Panzerfaust, Walkways und Beheaded.

Baroness Seit heute steht GOLD & GREY in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen (unser Review folgt noch). Was die METAL HAMMER-Redaktion und Gene Simmons zum aktuellen Album von Baroness und Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juliausgabe (VÖ: 19.06.2019) zu sagen haben, lest ihr hier: Gene Simmons Klingt spannend. Was für ein Stil ist das? Mit welcher Band würde man sie am besten auf Tour schicken? Tool? Ah, Mastodon vielleicht. Oder auch A Perfect Circle. Die wichtigste Sache ist, und das gilt für Baroness wie für alle anderen Bands: Man muss großartige Songs schreiben, die Fans glücklich…