Die METAL HAMMER August-Ausgabe 2019: Slipknot, Sabaton, Volbeat u.v.a.

Obgleich noch ein paar Wochen ins Land ziehen, bis das sechste Slipknot-Album WE ARE NOT YOUR KIND erscheint, liefern wir in dieser Ausgabe bereits die Vollbedienung dazu: Wir haben uns in Leipzig mit Corey Taylor über den aktuellen Status quo der Neun und seine Gefühle hinsichtlich der kommenden Veröffentlichung unterhalten sowie uns die dazugehörige Show angesehen. Ganz klar: Diese Truppe lebt und zelebriert das Chaos wie kaum eine zweite. Tauchen wir hinein!

Dark Tourism und Krieg zu launigen Melodien sind nur zwei der Streitpunkte, die Sebastian Kessler mit Sabaton bespricht.

Wie viel von Michael Poulsens Vaterfreude sich im neuen Volbeat-Opus niederschlägt? Frank Thießies fragte nach.

Aus drei mach vier, und ab dafür: Marc Halupczok geht Destructions Machtwerk BORN TO PERISH auf den Grund.

Live

Rock am Ring, Rammstein, Full Force, Metallica, Slayer, Lynyrd Skynyrd, Stone Temple Pilots, Rob Zombie, Tool, Possessed, Dream Theater, Monstrosity, J.B.O. – Ein Fest, In Extremo

Studio

Hammerfall, Equilibrium, Kadavar

Sonderbeilage

Maximum Metal CD Vol. 248 mit Sabaton, Destruction, Equilibrium, Suicidal Angels, The New Roses, Northtale, Tarchon Fist

Ihr bekommt METAL HAMMER 08/2019 ab dem 17.07.2019 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Anzeige iPhone XR für 1 €* im Tarif MagentaMobil L mit Top-Smartphone 6,1″ Liquid Retina Display

leistungsstarker Smartphone Chip

revolutionäres Kamerasystem Bei der Telekom bestellen