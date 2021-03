Die Metal-Alben der Woche vom 05.03. mit A Day To Remember, Nightfall u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem God Is An Astronaut und Lüt.

Sirenia Auffallend ist, dass sich die auf dem Vorgänger ARCANE ASTRAL AEONS in Songs wie ‘Love Like ­Cyanide’ oder ‘Queen Of Lies’ angedeutete Entwicklung auf dem neuen, zehnten Album zuspitzt: weniger symphonisch-theat­ralisch, mehr groovy-modern. (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=hYJK3fn_7xk&list=PLbKjpDNgGq0aqPgZPPFG2QFEDhl-bJ4f1 The Pretty Reckless Das musikalische Vokabular bis hin zu Sitarklängen und Mundharmonika erweitert und eine höchst authentische Mittneunzigerproduktion auffahrend, hat man Momsen noch nie ausdrucksstärker und ihre Band experimentierfreudiger gehört. https://www.youtube.com/watch?v=-kVXlsM-efA&list=PLSBWvYm8t6uZ7JD6fkV1-87FFHstXVaqe&index=1 Streitfall Love And Death PERFECTLY PRESERVED Dieses Album spaltet die Gemüter. Während Matthias Weckmann "sehr interessante neue Entwicklungen im Sound" erkennt, sich an "mehr Dynamik" erfreut und begeistert über "salbungsvolle Harmonien, welche…