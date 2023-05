Die Metal-Alben der Woche vom 05.05. mit Burning Witches, Enforcer, Deathstars u.a.

Weil Larissa Ernst ein Baby bekommt, hilft The Iron Maidens-Gitarristin Courtney Cox zwischenzeitlich live bei den Burning Witches aus.

Bei den Burning Witches tut sich in personeller Hinsicht etwas. Und zwar ist Gitarristin Larissa Ernst schwanger, weshalb sie ab sofort in den Mutterschaftsurlaub geht. Doch die Schweizerinnen blasen deswegen kein Trübsal, denn Bandchefin Romana Kalkuhl und Co. haben hochwertigen Ersatz gefunden. So vertritt Courtney Cox von The Iron Maidens die künftige Mama in der näheren Zukunft auf der Bühne. Bestmögliche Lösung "Das kam sehr unerwartet und mitten während den Arbeiten am neuen Album", kommentieren die Burning Witches die Rochade an den sechs Saiten. "Doch so ist es im Leben. Die Show muss weitergehen! Wir haben nach der bestmöglichen Lösung…