Die Metal-Alben der Woche vom 05.09. mit Primal Fear, Glenn Hughes, Green Carnation u.a. 1 von 17 Ambush EVIL IN ALL DIMENSIONS

2 von 17 Before The Dawn COLD FLARE ETERNAL

3 von 17 Blessthefall GALLOWS

4 von 17 Faun HEX

5 von 17 Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA

6 von 17 Glenn Hughes CHOSEN

7 von 17 Imperialist PRIME

8 von 17 Insomniac OM MOKSHA RITAM

9 von 17 Jord EMELLAN TRÄDEN

10 von 17 La Dispute NO ONE WAS DRIVING THE CAR

11 von 17 Mad Dogs THE FUTURE IS NOW

12 von 17 Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID

13 von 17 Peace Of Mind BLOOD IS THE PRICE

14 von 17 Piece RAMBLER'S AXE

15 von 17 Primal Fear DOMINATION

16 von 17 Speed Queen ...WITH A BANG

17 von 17 Svartsot PEREGRINUS Previous Image Next Image

DOMINATION ist ein mit Hymnen bespicktes Power Metal-Feuerwerk, bei dem Frontmann Ralf Scheepers für fortwährenden Goldregen sorgt, während Gitarrist ­Magnus Karlsson die Pyrokracher zündet. (Hier weiterlesen)

Mit seinem neuesten Werk zeigt er sich in einem eleganten Limbo zwischen modernem Rock und oldschooligem Hard Rock. (Hier weiterlesen)

Statt eines einzigen Longtracks entfaltet sich das neue Werk über sechs kompositorisch vielschichtige Stücke, in denen Prog-, Hard- und Gothic Rock und auch eine Prise Black Metal ineinandergreifen. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

***

***

