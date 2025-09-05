Die Metal-Alben der Woche vom 05.09. mit Primal Fear, Glenn Hughes, Green Carnation u.a.
Primal Fear
DOMINATION ist ein mit Hymnen bespicktes Power Metal-Feuerwerk, bei dem Frontmann Ralf Scheepers für fortwährenden Goldregen sorgt, während Gitarrist Magnus Karlsson die Pyrokracher zündet. (Hier weiterlesen)
Glenn Hughes
Mit seinem neuesten Werk zeigt er sich in einem eleganten Limbo zwischen modernem Rock und oldschooligem Hard Rock. (Hier weiterlesen)
Green Carnation
Statt eines einzigen Longtracks entfaltet sich das neue Werk über sechs kompositorisch vielschichtige Stücke, in denen Prog-, Hard- und Gothic Rock und auch eine Prise Black Metal ineinandergreifen. (Hier weiterlesen)
