Die Metal-Alben der Woche vom 05.09. mit Primal Fear, Glenn Hughes, Green Carnation u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 05.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Nailed To Obscurity, Svartsot und Before The Dawn.
  • Ambush EVIL IN ALL DIMENSIONS
    1 von 17
    Ambush EVIL IN ALL DIMENSIONS
  • Before The Dawn COLD FLARE ETERNAL
    2 von 17
    Before The Dawn COLD FLARE ETERNAL
  • Blessthefall GALLOWS
    3 von 17
    Blessthefall GALLOWS
  • Faun HEX
    4 von 17
    Faun HEX
  • Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA
    5 von 17
    Green Carnation A DARK POEM, PART 1: THE SHORES OF MELANCHOLIA
  • Glenn Hughes CHOSEN
    6 von 17
    Glenn Hughes CHOSEN
  • Imperialist PRIME
    7 von 17
    Imperialist PRIME
  • Insomniac OM MOKSHA RITAM
    8 von 17
    Insomniac OM MOKSHA RITAM
  • Jord EMELLAN TRÄDEN
    9 von 17
    Jord EMELLAN TRÄDEN
  • La Dispute NO ONE WAS DRIVING THE CAR
    10 von 17
    La Dispute NO ONE WAS DRIVING THE CAR
  • Mad Dogs THE FUTURE IS NOW
    11 von 17
    Mad Dogs THE FUTURE IS NOW
  • Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID
    12 von 17
    Nailed To Obscurity GENERATION OF THE VOID
  • Peace Of Mind BLOOD IS THE PRICE
    13 von 17
    Peace Of Mind BLOOD IS THE PRICE
  • Piece RAMBLER'S AXE
    14 von 17
    Piece RAMBLER'S AXE
  • Primal Fear DOMINATION
    15 von 17
    Primal Fear DOMINATION
  • Speed Queen ...WITH A BANG
    16 von 17
    Speed Queen ...WITH A BANG
  • Svartsot PEREGRINUS
    17 von 17
    Svartsot PEREGRINUS
Primal Fear

DOMINATION ist ein mit Hymnen bespicktes Power Metal-Feuerwerk, bei dem Frontmann Ralf Scheepers für fortwährenden Goldregen sorgt, während Gitarrist ­Magnus Karlsson die Pyrokracher zündet. (Hier weiterlesen)

Glenn Hughes

Mit seinem neuesten Werk zeigt er sich in einem eleganten Limbo zwischen modernem Rock und oldschooligem Hard Rock. (Hier weiterlesen)

Green Carnation

Statt eines einzigen Longtracks entfaltet sich das neue Werk über sechs kompositorisch vielschichtige Stücke, in denen Prog-, Hard- und Gothic Rock und auch eine Prise Black Metal ineinandergreifen. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

