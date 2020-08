Die Metal-Alben der Woche vom 07.08. mit Avatar, Deep Purple, Steve von Till u.a.

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.07. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Massive Wagons und Carthagods.

U.D.O. Riffs, Orchester, Chöre und Udos Gesang bilden hierbei eine perfekte Einheit und stoßen im Breitwand-Refrain beinahe in Blind Guardian-Sphären vor. ‘Future Is The Reason Why’ und ‘Mother Earth’ laden zum zackigen Symphonic Metal-Marsch, und der düstere Banger ‘Rebel Town’ profitiert von der vieldimensionalen Instrumentierung. (Hier weiterlesen) https://www.youtube.com/watch?v=sZy3craByhQ Rumahoy Zumindest einige Stücke von TIME II: PARTY sind nämlich nur mit reichlich Promille unter der Haube zu ertragen. Die absolute Krönung: ‘Poop Deck Party’ – Was zur Hölle? Kopfschmerzbereitende Electro-Beats und Rap-Parts gepaart mit einem dahingerülpsten Text, der am Ballermann vermutlich gut funktionieren würde – nein! Einfach nur nein! Das komplette…