Die Metal-Alben der Woche vom 07.12. mit Gotthard, Obscenity, Svartidauði u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.10.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Helsott, Chthonic und Benighted.

Tom Morello Tom Morello liefert er auf seinem neuesten Soloalbum THE ATLAS UNDERGROUND klanglich etwas anders ab, als es seine Fans erwarten beziehungsweise erhoffen dürften. Wie das klingt, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=LjdvfjKq40Y Atreyu IN OUR WAKE wirkt wie ein Gegenentwurf zum Vorgänger LONG LIVE, orientiert sich eher an Modern Metal als rasendem Metalcore. Ob das funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=cjzgpsfz4E8 Gama Bomb Gama Bomb präsentieren sich in so nie dagewesener Vielfalt: Sänger Philly Byrne offenbart völlig neue Facetten und platziert vereinzelte Halford-High-Pitches in die charakteristische Jello Biafra-Stimmlage. Noch mehr Details über SPEED BETWEEN THE LINES lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=vOQvxg7cM84…