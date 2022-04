Die Metal-Alben der Woche vom 08.04. mit Papa Roach, Destruction, Hällas u.a.

1 von 8 Angel Nation ANTARES

2 von 8 Destruction DIABOLICAL

3 von 8 Envy Of None ENVY OF NONE

4 von 8 Hällas ISLE OF WISDOM

5 von 8 Heidra TO HELL OR KINGDOM COME

6 von 8 Incite WAKE UP DEAD

7 von 8 Leader Of Down THE SCREWTAPE LETTERS

8 von 8 Papa Roach EGO TRIP Previous Image Next Image

Ein gekonnter, mutiger Schritt von der vermeintlichen Trend-Erscheinung (mit wohlgemerkt fantastischem Material!) hin zur seriösen, nachhaltigen Band auf einem klassischen Fundament. Mit CROOKED TEETH (2017) und WHO DO YOU TRUST? (2019) haben die Kalifornier aber definitiv die falsche Ausfahrt erwischt, auf der sie jetzt mit EGO TRIP weiter Gas geben. (Hier weiterlesen)

Frontmann Schmier hält das Schiff mit eisernem Willen auf Kurs, hat mit dem gebürtigen Argentinier Martin Furia einen zweiten Sechssaiter an Bord geholt (der Schweizer Damir Eskic’ ist bereits seit 2019 dabei) und thrasht einfach weiter. DIABOLICAL überzeugt durch großartige Gitarrenarbeit und den Hymnencharakter vieler Songs. Das hämmernde Titelstück mit seinem Trademark-Riff, das eingängige und doch brutale ‘No Faith In Humanity’ (welch passender Titel in diesen Zeiten), die kurze, mit den Gitarren entfernt an Tankard erinnernde Thrash-Ohrfeige ‘Hope Dies Last’ oder das hektisch-zappelnde ‘Servant Of The Beast’ gehen sofort ins Blut und sortieren sich im Hirn quasi automatisch in das Regal mit der Aufschrift „Kommende Thrash-Klassiker“ ein. (Hier weiterlesen)

Mit einem Artwork, welches man in der Second Hand-Buchhandlung seines Vertrauens gerne aus der Abteilung „Fantastisches“ ziehen könnte, nur um ihm danach umgehend den anhaftenden Sternenstaub abzupusten, wird der musikalische Inhalt der abermals schönen Verpackung diesmal tatsächlich noch um einiges gerechter. (Hier weiterlesen)

