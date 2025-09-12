Toggle menu

Die Metal-Alben der Woche vom 12.09. mit Lorna Shore, Der Weg einer Freiheit u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 12.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem We Came As Romans und Between The Buried And Me.
  • Barrens CORPSE LIGHTS
    Barrens CORPSE LIGHTS
  • Between The Buried And Me THE BLUE NOWHERE
    Between The Buried And Me THE BLUE NOWHERE
  • Booze & Glory WHISKEY TANGO FOXTROT
    Booze & Glory WHISKEY TANGO FOXTROT
  • Dance Gavin Dance PANTHEON
    Dance Gavin Dance PANTHEON
  • Der Weg einer Freiheit INNERN
    Der Weg einer Freiheit INNERN
  • Knorkator WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE!
    Knorkator WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE!
  • Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
    Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
  • Arjen Anthony Lucassen SONGS NO ONE WILL HEAR
    Arjen Anthony Lucassen SONGS NO ONE WILL HEAR
  • Lüt LÜT
    Lüt LÜT
  • The Rasmus WEIRDO
    The Rasmus WEIRDO
  • Silverstein PINK MOON
    Silverstein PINK MOON
  • Stargazer STONE COLD CREATURE
    Stargazer STONE COLD CREATURE
  • Sweet Savage BANG
    Sweet Savage BANG
  • We Came As Romans ALL IS BEAUTIFUL... BECAUSE WE'RE DOOMED
    We Came As Romans ALL IS BEAUTIFUL... BECAUSE WE'RE DOOMED
  • Year Of The Goat TRIVIA GODDESS
    Year Of The Goat TRIVIA GODDESS
Lorna Shore

I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME knüpft nicht einfach nahtlos an PAIN REMAINS an, sondern geht deutlich weiter: Es ist das Werk einer Band, die alle Extreme des Deathcore voll auslebt. (Hier weiterlesen)

I Feel the Everblack Festering Within Me
I Feel the Everblack Festering Within Me Für € 17,99 bei Amazon kaufen

Der Weg einer Freiheit

Dass das Sechstwerk der Würzburger INNERN heißt, passt zum Gesamtbild. Wie üblich erforscht das Quartett in seinen oft überlangen Stücken unterschiedliche Stimmungen. (Hier weiterlesen)

Innern
Innern Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Themen

Alben Der Weg einer Freiheit Lorna Shore Neuerscheinungen Releases Veröffentlichungen
