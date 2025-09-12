Die Metal-Alben der Woche vom 12.09. mit Lorna Shore, Der Weg einer Freiheit u.a.
Lorna Shore
I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME knüpft nicht einfach nahtlos an PAIN REMAINS an, sondern geht deutlich weiter: Es ist das Werk einer Band, die alle Extreme des Deathcore voll auslebt. (Hier weiterlesen)
Der Weg einer Freiheit
Dass das Sechstwerk der Würzburger INNERN heißt, passt zum Gesamtbild. Wie üblich erforscht das Quartett in seinen oft überlangen Stücken unterschiedliche Stimmungen. (Hier weiterlesen)
