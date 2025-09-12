Die Metal-Alben der Woche vom 12.09. mit Lorna Shore, Der Weg einer Freiheit u.a. 1 von 15 Barrens CORPSE LIGHTS

2 von 15 Between The Buried And Me THE BLUE NOWHERE

3 von 15 Booze & Glory WHISKEY TANGO FOXTROT

4 von 15 Dance Gavin Dance PANTHEON

5 von 15 Der Weg einer Freiheit INNERN

6 von 15 Knorkator WELTHERRSCHAFT FÜR ALLE!

7 von 15 Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME

8 von 15 Arjen Anthony Lucassen SONGS NO ONE WILL HEAR

9 von 15 Lüt LÜT

10 von 15 The Rasmus WEIRDO

11 von 15 Silverstein PINK MOON

12 von 15 Stargazer STONE COLD CREATURE

13 von 15 Sweet Savage BANG

14 von 15 We Came As Romans ALL IS BEAUTIFUL... BECAUSE WE'RE DOOMED

15 von 15 Year Of The Goat TRIVIA GODDESS Previous Image Next Image

I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME knüpft nicht einfach nahtlos an PAIN REMAINS an, sondern geht deutlich weiter: Es ist das Werk einer Band, die alle Extreme des Deathcore voll auslebt. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass das Sechstwerk der Würzburger INNERN heißt, passt zum Gesamtbild. Wie üblich erforscht das Quartett in seinen oft überlangen Stücken unterschiedliche Stimmungen. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Septemberausgabe mit weltexklusiver Helloween-7″-Vinyl.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.