Die Metal-Alben der Woche vom 13.05. mit Visions Of Atlantis, Misery Index u.a.

Zum Aprilstart gibt's frisches Material aus der Metal- und Rock-Welt auf die Ohren. Diesmal dabei: Watain, Valley Of The Sun, Evil Invaders, Hällas, u.v.m.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Mit ‘We Remain’ handelt es sich um den dritten und letzten Vorboten der anstehenden Watain-Platte THE AGONY & ECSTASY OF WATAIN (VÖ: 29. April 2022). Seht hier das Musikvideo zur Single: Aus der aktuellen Repentance-EP präsentiert die Band ihre Single ‘Down In The Water’. Die portugiesischen Doom/Heavy Metaller On The Loose haben kürzlich ihr bandbetiteltes Album veröffentlicht. Zu ‘Path’ folgt nun das offizielle Musikvideo. Vāmācārā liefern die Single-Auskopplung plus Video zu ‘Alchemical Symbolism’. Die neue Scheibe der Band soll am 29. April 2022 erscheinen…