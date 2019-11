Die Metal-Alben der Woche vom 15.11. mit Despised Icon, Suidakra, Abigail Williams u.a.

Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 18.10.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Deez Nuts, Refused und Michael Monroe.

Alter Bridge Das Resultat: Eine Platte, die mit einer beeindruckenden stilistischen Bandbreite punktet. Alles über WALK THE SKY lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=eiFHJr7bKp4 1349 Auf Album sieben lassen die Norweger 1349 nichts anbrennen, sondern schieben ihrem gelungenen Vorgänger von 2014 ein gehobenes Standardwerk mit schrammeligem Old School-Black Metal nach. Das komplette Review findet ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=bxnd7uS6_CQ Negator Sänger Nachtgarm hat mittlerweile eine ziemlich genaue Vorstellung vom Negator-Sound: Massiv legierter, immer noch sehr von Behemoth geprägter Black Metal ohne Schnörkel und Überraschungen, dafür mit einigen erlesenen Melodien und hübsch dynamischen Arrangements. Alles über VNITAS PVRITAS EXISTENTIA lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=jADp3_L0_ZQ Diese und…