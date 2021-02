Die Metal-Alben der Woche vom 19.02. mit Lake Of Tears, Wizard, Thron u.a.

1 von 9 Coronary SINBAD

2 von 9 Everdawn CLEOPATRA

3 von 9 Grown FOR LIFE

4 von 9 Lake Of Tears OMINOUS

5 von 9 Lizzard ERODED

6 von 9 Philm TIME BURNER

7 von 9 Thron PILGRIM

8 von 9 Ricky Warwick WHEN LIFE WAS HARD AND FAST

9 von 9 Wizard METAL IN MY HEAD Previous Image Next Image

Lake Of Tears

OMINOUS ist Brennare in seinem zweiten Leben, rückblickend darauf, was war – und mit einem Ausblick darauf, was er sein will. Die Platte ist ein Kampf – für ihn, aber auch den Hörer. (Hier weiterlesen)

Wizard

Auf METAL IN MY HEAD wird nicht nur unser aller Passion, sondern mit dem Song ‘Whirlewolf’ auch Martjo Brongers gehuldigt. Der niederländische Gitarrist von Vortex starb unerwartet im Jahr 2019. (Hier weiterlesen)

Thron

Thron spielen eine interessante Mischung aus schwedischem Melodic Death Metal à la Dissection sowie der etwas roheren Variante, wie ihn Necrophobic zelebrieren. Allerdings sind Thron stilistisch nicht rein den lustvollen Zwängen der Neunziger Jahre verhaftet, sondern… (hier weiterlesen)

