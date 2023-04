Die Metal-Alben der Woche vom 21.04. mit Angus McSix, Grave Pleasures, The 69 Eyes u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 21.04. mit Angus McSix, Grave Pleasures, The 69 Eyes u.a.

1 von 19 The 69 Eyes DEATH OF DARKNESS

2 von 19 Anthem CRIMSON & JET BLACK

3 von 19 As Everything Unfolds ULTRAVIOLET

4 von 19 Dorthia Cottrell DEATH FOLK COUNTRY

5 von 19 Enter Shikari A KISS FOR THE WHOLE WORLD

6 von 19 Frenzy OF HOODS AND MASKS

7 von 19 Grave Pleasures PLAGUEBOYS

8 von 19 Jestress ANTIMONY

9 von 19 Jethro Tull RÖKFLÖTE

10 von 19 Liv Kristine RIVER OF DIAMONDS

11 von 19 Angus McSix ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER

12 von 19 Mélancolia HISSTHROUGHROTTENTEETH

13 von 19 Mezzrow SUMMON THY DEMONS

14 von 19 Axel Rudi Pell THE BALLADS VI

15 von 19 Predatory Void SEVEN KEYS TO THE DISCOMFORT OF BEING

16 von 19 The Revenants GHOSTS

17 von 19 Revolution Saints EAGLE FLIGHT

18 von 19 Saint Deamon LEAGUE OF THE SERPENT

19 von 19 Tanith VOYAGE Previous Image Next Image

Frönten Mat McNerney und Co. auf DREAMCRASH (2015) noch so etwas wie (Indie) Rock im weitesten Sinne, sind sie auf ihrem dritten Studiowerk endgültig im Post Punk-Sumpf angekommen. (Hier weiterlesen)

Wie passend, dass die Gothic Rock-Botschafter The 69 Eyes mit ihrer 13. Platte DEATH OF DARKNESS nicht nur die eigene Fan-Gemeinde begeistern, sondern auch neues Publikum gewinnen möchten. Eine neue Herangehensweise: Die Helsinki Vampire haben… (Hier weiterlesen)

Ein weiterer Streitfall: „Auch als Angus McSix liegt seine triumphale, oft nach oben ausschlagende Gesangsstimme über geradlinigen, antreibenden, modernen Power Metal-Nummern“, feiert Sebastian Kessler ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER. Seinen Aussagen wie „Wenn sich Synthie-Wände und Disco-Beats zusammen mit dicken Riffs und muskulösen Melodien aufschaukeln, entstehen bestenfalls Glanzstücke“ stellt sich jedoch ein anderes Redaktionsmitglied entgegen: „Unter dem Allerwelts-Fantasy-Titel ANGUS MCSIX AND THE SWORD OF POWER kredenzt der Musiker mit seiner neuen Band Angus McSix ebenso nervtötenden, aber weniger klischeebeladenen Power Metal“, erkennt Tom Lubowski in seiner Review, und zieht das Fazit: „Gloryhammer-Veteranen dürfte die Platte zu gewöhnlich sein, ernsthaften Metalheads vermutlich trotzdem noch zu unangenehm. Hier kommt das Schlechteste aus beiden Welten zusammen.“

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe.

