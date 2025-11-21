Die Metal-Alben der Woche vom 21.11. mit Danko Jones, Annisokay, Wolftooth u.a. 1 von 16 Annisokay THE ABYSS - THE FINAL CHAPTER

2 von 16 Bloodbound FIELD OF SWORDS

3 von 16 Calcraft REBORN THROUGH TORTURE

4 von 16 Danko Jones LEO RISING

5 von 16 Darktribe FORGOTTEN REVERIES

6 von 16 Dome Runner WORLD PANOPTICON

7 von 16 Gasket GASKET

8 von 16 Kill Ritual IN MY HEAD

9 von 16 Sainted Sinners HIGH ON FIRE

10 von 16 Seven Blood LIFE IS JUST A PHASE

11 von 16 Sister THE WAY WE FALL

12 von 16 Stryper THE GREATEST GIFT OF ALL

13 von 16 Sun Of The Dying A THRONE OF ASHES

14 von 16 Treat THE WILD CARD

15 von 16 When Nothing Remains ECHOES OF ETERNAL NIGHT

16 von 16 Wolftooth WIZARD'S LIGHT Previous Image Next Image

Haute Cuisine braucht es nicht, wollen die Fans auch gar nicht – Schwarzbrot mit Spiegelei ist das höchste der Gefühle. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dieser nur in Anführungszeichen „neue“ Longplayer setzt sich nämlich aus den bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs ABYSS PT.1 und PT.2 zusammen, ist also streng genommen kein vollständiges Neuwerk. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wolftooth

Womöglich haben Wolftooth-Frontmann Chris Sullivan und seine beiden Gitarristen Jeff Cole und Jeremy Lovins auch die DNS von Zakk Wylde mit der Muttermilch aufgesogen, um sie jetzt in jedem einzelnen Ton zu rezitieren. (Hier weiterlesen)

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.