Die Metal-Alben der Woche vom 21.11. mit Danko Jones, Annisokay, Wolftooth u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 21.11. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Stryper, Sister und Sun Of The Dying.
Die Metal-Alben der Woche vom 21.11. mit Danko Jones, Annisokay, Wolftooth u.a.

  • Annisokay-01
    1 von 16
    Annisokay THE ABYSS - THE FINAL CHAPTER
  • Bloodbound
    2 von 16
    Bloodbound FIELD OF SWORDS
  • Calcraft-01
    3 von 16
    Calcraft REBORN THROUGH TORTURE
  • Danko-Jones
    4 von 16
    Danko Jones LEO RISING
  • Darktribe
    5 von 16
    Darktribe FORGOTTEN REVERIES
  • Dome-Runner
    6 von 16
    Dome Runner WORLD PANOPTICON
  • Gasket
    7 von 16
    Gasket GASKET
  • Kill-Ritual
    8 von 16
    Kill Ritual IN MY HEAD
  • Sainted-Sinners
    9 von 16
    Sainted Sinners HIGH ON FIRE
  • Seven-Blood
    10 von 16
    Seven Blood LIFE IS JUST A PHASE
  • Sister
    11 von 16
    Sister THE WAY WE FALL
  • Stryper
    12 von 16
    Stryper THE GREATEST GIFT OF ALL
  • Sun-Of-The
    13 von 16
    Sun Of The Dying A THRONE OF ASHES
  • Treat
    14 von 16
    Treat THE WILD CARD
  • When-Nothing
    15 von 16
    When Nothing Remains ECHOES OF ETERNAL NIGHT
  • Wolftooth
    16 von 16
    Wolftooth WIZARD'S LIGHT
Danko Jones

Haute Cuisine braucht es nicht, wollen die Fans auch gar nicht – Schwarzbrot mit Spiegelei ist das höchste der Gefühle. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Leo Rising
Leo Rising Für € 16,99 bei Amazon kaufen

Annisokay

Dieser nur in Anführungszeichen „neue“ Longplayer setzt sich nämlich aus den bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs ABYSS PT.1 und PT.2 zusammen, ist also streng genommen kein vollständiges Neuwerk. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Abyss - the Final Chapter (Fanbox) [Vinyl LP]
Abyss - the Final Chapter (Fanbox) [Vinyl LP] Für € 58,99 bei Amazon kaufen

Wolftooth

Womöglich haben Wolftooth-Frontmann Chris Sullivan und seine beiden Gitarristen Jeff Cole und Jeremy Lovins auch die DNS von Zakk Wylde mit der Muttermilch aufgesogen, um sie jetzt in jedem einzelnen Ton zu rezitieren. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

WIZARD'S LIGHT
WIZARD'S LIGHT Für € 23,99 bei Amazon kaufen

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Dezemberausgabe.

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Alben Annisokay Danko Jones Neuerscheinungen Releases Veröffentlichungen Wolftooth
