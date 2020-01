Die Metal-Alben der Woche vom 24.01. mit Marko Hietala, Annihilator, Midnight u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 24.01. mit Marko Hietala, Annihilator, Midnight u.a. 1 von 17 Annihilator BALLISTIC, SADISTIC

2 von 17 Bohren & Der Club Of Gore PATCHOULI BLUE

3 von 17 Breaking Benjamin AURORA

4 von 17 Caspian ON CIRCLES

5 von 17 Defiled INFINITE REGRESS

6 von 17 Marko Hietala PYRE OF THE BLACK HEART

7 von 17 Higher Power 27 MILES UNDERWATER

8 von 17 Konvent PURITAN MASOCHISM

9 von 17 Midnight REBIRTH BY BLASPHEMY

10 von 17 Mono Inc. THE BOOK OF FIRE

11 von 17 Nero Di Marte IMMOTO

12 von 17 Novelists FR C’EST LA VIE

13 von 17 Pyogenesis A SILENT SOUL SCREAMS LOUD

14 von 17 Temperance VIRIDIAN

15 von 17 Thy Catafalque NAIV

16 von 17 Kirk Windstein DREAM IN MOTION

17 von 17 Wolfpakk NATURE STRIKES BACK Previous Image Next Image

Marko Hietala

Ein Album, das den Hörer zwar nicht augenblicks aus den Stiefeln haut, jedoch hauptsächlich durch zwei Konstanten überzeugt: Gelassenheit und Freiheit.Alles über das Soloalbum des Nightwish-Bassisten könnt ihr hier nachlesen.

PYRE OF THE BLACK HEART bei Amazon

Annihilator

Es gibt zwar auch die typischen Ausflüge in melodischere Gefilde (‘Psycho Ward’), die Grundstimmung ist aber tat­sächlich aggressiver und „thrashiger“. Mehr über BALLISTIC, SADISTIC lest ihr hier.

BALLISTIC, SADISTIC bei Amazon

Midnight

Simple Songs, eingängige Refrains, prollige Atmosphäre – einfach stimmig, was Athenar hiermit produziert hat. Oder aber auch: Man könnte fast sagen, REBIRTH BY BLASPHEMY ist das beste Venom-Werk seit AT WAR WITH SATAN. Und das erschien immerhin im Jahr 1984. Die zwei Meinungen über das neue Midnight-Werk findet ihr hier und hier.

REBIRTH BY BLASPHEMY bei Amazon

