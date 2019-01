Die Metal-Alben der Woche vom 25.01. mit Rival Sons, Swallow The Sun, Carnal Forge u.a.

Breathe Atlantis SOULMADE

Carnal Forge GUN TO MOUTH SALVATION

Corroded BITTER

Erlen Meyer SANG ET OR

Evergrey THE ATLANTIC

Fusion Bomb CONCRETE JUNGLE

Insanity Alert 666-PACK

Mono NOWHERE, NOW HERE

The Neal Morse Band THE GREAT ADVENTURE

The Ossuary SOUTHERN FUNERAL

Puppy THE GOAT

Rival Sons FERAL ROOTS

A Secret Revealed SACRIFICES

Swallow The Sun WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT

Warum FERAL ROOTS ein weiterer Klassiker in der Rival Sons-Band-Historie ist, könnt ihr hier nachlesen.

FERAL ROOTS bei Amazon

Die Trauer von Komponist Juha Raivio um seine verstorbene Freundin Aleah Starbridge fließt auch in Swallow The Suns aktuelles Album. Wie sich diese in WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT niederschlägt, lest ihr hier.

WHEN A SHADOW IS FORCED INTO THE LIGHT bei Amazon

Carnal Forge

Gewohnte Melodie und Härte: Die schwedischen Thrash-Metaller Carnal Forge liefern trotz langer Pause gut ab. Was das Ganze mit Metallica zu tun hat, könnt ihr hier nachlesen.

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier sowie in der aktuellen METAL HAMMER-Februarausgabe.