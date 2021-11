Die Metal-Alben der Woche vom 26.11. mit Hypocrisy, Black Label Society, Lordi u.a.

Exodus kratzen mit PERSONA NON GRATA am Thrash-Thron. Alles dazu im großen Interview mit Gary Holt. Dazu neue Härte von Volbeat, Set-Einblicke bei Feuerschwanz und vieles mehr.

Exodus vs. Slayer Anlässlich der neuen Exodus-Granate PERSONA NON GRATA stellt sich Matthias Weckmann die etwas ketzerische Frage, ob es die Bay Area-Thrasher nicht eigentlich verdient hätten, Slayers Platz bei den Big Four einzunehmen. Wie sein Urteil ausfällt, was der in beiden Formationen aktive Gitarrist Gary Holt darüber denkt und alles Wissenswerte zum frisch gepressten Album erfahrt ihr…