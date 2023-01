Die Metal-Alben der Woche vom 27.01. mit Uriah Heep, You Me At Six u.a.

1 von 16 ... And Oceans AS IN GARDENS, SO IN TOMBS

2 von 16 Ashen Horde ANTIMONY

3 von 16 Bizarrekult DEN TAPTE KRIGEN

4 von 16 Daevar DELIRIOUS RITES

5 von 16 Dark Sarah ATTACK OF ORYM

6 von 16 Fågelle DEN SVENSKA VREDEN

7 von 16 Fucked Up ONE DAY

8 von 16 The Inspector Cluzo HORIZON

9 von 16 Liv Sin KALIYUGA

10 von 16 Mask Of Prospero HIREATH

11 von 16 Oozing Wound WE CATER TO COWARDS

12 von 16 Pristine THE LINES WE CROSS

13 von 16 Ronnie Romero RAISED ON HEAVY RADIO

14 von 16 Suasion THE INFINITE

15 von 16 Uriah Heep CHAOS & COLOUR

16 von 16 You Me At Six TRUTH DECAY Previous Image Next Image

Und so überzeugt die Rock-Legende auch auf ihrem neuesten Album CHAOS & COLOUR mit einem zeitlosen Songwriting, bei dem die Gitarre rockt, die Orgel dröhnt, Bass und Schlagzeuger solide grooven und der gute Shaw genau das macht, wofür er da ist: Hymnen intonieren. (Hier weiterlesen)

Die meisten Tracks des achten Longplayers von You Me At Six befinden sich im Spannungsfeld zwischen Punk Rock, Emo und Pop. So setzt es vorhersehbare Stücke mit groß angelegten, pathetischen Refrains en masse. (Hier weiterlesen)

… And Oceans

Die massive Keyboard-Präsenz in den Songs erinnert sehr stark an Dimmu Borgir, doch bevor man sich fragt, ob das alles heute noch funktioniert, haben die Finnen einen auch schon im Sack und mit in ihre astrale Welt genommen. (Hier weiterlesen)

