Die Metal-Alben der Woche vom 28.02. mit Five Finger Death Punch, Böhse Onkelz u.a.

1 von 13 Beneath The Massacre FEARMONGER

2 von 13 Böhse Onkelz BÖHSE ONKELZ

3 von 13 Dark Fortress SPECTRES FROM THE OLD WORLD

4 von 13 Five Finger Death Punch F8

5 von 13 Intronaut FLUID EXISTENTIAL INVERSIONS

6 von 13 Nils Patrik Johansson THE GREAT CONSPIRACY

7 von 13 Neaera NEAERA

8 von 13 Night Crowned IMPIUS VIAM

9 von 13 The Night Flight Orchestra AEROMANTIC

10 von 13 Regarde Les Hommes Tomber ASCENSION

11 von 13 Shakra MAD WORLD

12 von 13 Wishbone Ash COAT OF ARMS

13 von 13 XIV Dark Centuries WALDVOLK Previous Image Next Image

So ist es genau dieser Spagat zwischen zugleich zum Bouncen (‘Leave It All Behind’) sowie Moshen (‘This Is War’) anregenden Riffs und melodischer Umarmung (‘Darkness Settles In’), der den Reiz des Quintetts ausmacht. Das komplette F8-Review findet ihr hier.

Entsprechend geben die Böhsen Onkelz ihre Visitenkarte 2020 ab, und diese fällt scharfkantig, satt rockend, nachdenklich, selbstironisch, forsch, fordernd und juvenil fröhlich aus. Im Vergleich zum Comeback-Album MEMENTO (2016) geht das neue Material direkter nach vorne ab, ohne sich jedoch an der Vergangenheit anzubiedern. Alles über BÖHSE ONKELZ könnt ihr hier nachlesen.

Bei AEROMANTIC scheiden sich die Redaktionsgeister. Lothar Gerber findet, dass „den hohen Catchyness-Grad, den The Night Flight Orchestra an den Tag legen, eben nur wahre Connaisseure abkönnen. Es ist nicht alles Gold, was hardrockt, soult, discot und classicrockt, aber auf alle Fälle die grandiosen ‘Golden Swansdown’, ‘Aeromantic’ und ‘Taurus’“, schreibt er in seiner 5-Punkte-Rezension.

Sebastian Kessler hingegen verspürt „eine Übersättigung, wie von leckeren Klößen und Kuchen nach den Weihnachtsfeiertagen: Man kann es eben nicht mehr sehen. Mit ­AEROMANTIC qualifizieren sich die Classic-Rocker als das Witzspruch-Shirt unter den Bands: Beim ersten Mal ist es lustig, beim zweiten Mal dröge, und beim vierten Mal fragt man sich, was der Blödsinn denn bitte soll.“

