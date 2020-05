Die Metal-Alben der Woche vom 29.05. mit Grave Digger, Alestorm, Sinister u.a.

Die Metal-Alben der Woche vom 29.05. mit Grave Digger, Alestorm, Sinister u.a.

1 von 10 Alestorm CURSE OF THE CRYSTAL COCONUT

2 von 10 Árstíðir Lífsins SAGA Á TVEIM TUNGUM II: EIGI FJOLL NÉ FIRÐIR

3 von 10 Asenblut DIE WILDE JAGD

4 von 10 Black Inhale RESILIENCE

5 von 10 Bleed From Within FRACTURE

6 von 10 Centinex DEATH IN PIECES

7 von 10 Grave Digger FIELDS OF BLOOD

8 von 10 Sinister DEFORMATION OF THE HOLY REALM

9 von 10 Sorcerer LAMENTING OF THE INNOCENT

10 von 10 Xibalba ANOS EN INFIERNO Previous Image Next Image

Hit-Kandidaten wie ‘Lions Of The Sea’, ‘Freedom’ oder das spätere ‘My Final Fight’ (Anspieltipp!) ziehen das Tempo an und bringen mit hymnischen Faustball-Refrains die Endorphine aller Heavy-Veteranen zum Kochen. Sogar das erst arg schwergängige ‘Heart Of Scotland’ offenbart… (hier weiterlesen)

FIELDS OF BLOOD bei Amazon

Alestorm legen bei aller Kasperei durchaus seriöse Metal-Riffs vor! Die Handschrift von ­Christopher Bowes ist so unverkennbar wie die Parallelen zur Schwester-Band Gloryhammer, auch bezüglich des absurden Humors und der Feiertauglichkeit. Das komplette Review findet ihr hier.

CURSE OF THE CRYSTAL COCONUT bei Amazon

Sinister

Was daran neu ist? Nun, nicht besonders viel. An ihrer Rezeptur zum Niedergang wollen Sinister auch gar nichts ändern, wohl aber haben sie auch diesmal darauf geachtet, ihre Produktion up to date zu halten. Mehr zum neuen Sinister-Album könnt ihr hier nachlesen.

DEFORMATION OF THE HOLY REALM bei Amazon

Streitfall



Das neue Árstíðir Lífsins-Album SAGA Á TVEIM TUNGUM II: EIGI FJOLL NÉ FIRÐIR spaltet die Gemüter. Gunnar Sauermann wird müde beim Anhören: „Die Musik trägt sich über lange Strecken eben nicht selbst – und wer will dazu ständig ein Handbuch studieren? So, wie sie hier eingesetzt wird, wirkt selbst die fantastische Bassstimme allzu oft als Schlafmittel.“ Robert Müller hingegen verteidigt die Band: „Árstíðir Lífsins sind nicht hier, die Bude einmal ordentlich durchzurocken, sondern sie malen differenziert und facettenreich ein Bild des (aus ihrer Sicht) wahren paganen isländischen Lebens.“

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

